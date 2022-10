Wie heeft natuurlijk gezag? Vera Bergkamp niet, vrees ik

Je voelt aan alles dat het niet lang meer kan duren voordat Johan Remkes zal worden gevraagd voorzitter te worden van de Tweede Kamer. Hij is de man van de onmogelijke opgaven, en dit moet toch een van de alleronmogelijkste zijn. In de volksvertegenwoordiging is het een en al pootjelichten, dolken in ruggen steken, beledigen en bedreigen. Waarna de geachte afgevaardigden hun eigen redeloze volgelingen nog even zodanig ophitsen dat ze zich met fakkels of trekkers melden bij de voordeur van bewindslieden.

Maar Johan Remkes gaat het, zo voorspel ik u, niet doen. Omdat het staatsrechtelijk niet kan. Nu zijn er wel meer dingen die staatsrechtelijk niet kunnen – zo is het zeer twijfelachtig of het presidium van de Kamer een onderzoek kan laten doen naar het functioneren van zijn vorige voorzitter – maar een parlement heeft nooit een voorzitter van buiten. Ik ken er althans geen voorbeelden van. Onze Tweede Kamer is voor een goed functioneren sowieso aangewezen op zichzelf; er is geen hoger orgaan in een parlementair stelsel.

Daarmee is het voorzitterschap een precaire aangelegenheid, om een understatement te gebruiken: de toestand rond Khadija Arib en Vera Bergkamp bewijst hoe gevaarlijk het kan zijn de voorzittershamer in handen te hebben. Wie de orde moet handhaven – dat is nogal nodig de laatste tijd – zal er altijd van verdacht kunnen worden politieke motieven te hebben. En moet zich daar vooral niet door van de wijs laten brengen.

Maar het presidium – naast Bergkamp nog zeven andere Kamerleden – levert niet alleen de voorzitter van vergaderingen en debatten, maar bemoeit zich ook met de ambtelijke organisatie van het parlement. De anonieme klachten over Arib gaan daarover, ze zou een ‘schrikbewind’ hebben gevoerd en ‘machtsmisbruik’ hebben gepleegd. Kan waar zijn, kan onwaar zijn, of iets daar tussenin. We weten het niet. Volgens Bergkamp was een onderzoek in elk geval onontkoombaar: “Het is onze taak als werkgever iets te doen met signalen”.

Maar los van de grote misser om Arib niet meteen op de hoogte te stellen en gelegenheid te geven te reageren, is het de vraag of het presidium überhaupt deze stap mocht zetten. Hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert meent van niet. De Kamervoorzitter gaat over de politieke werkzaamheden van het parlement, de ambtelijke organisatie ligt in handen van de griffier, schrijft hij in NRC. Natuurlijk kunnen die twee zaken in elkaar overlopen, maar precies om de verdenking van politieke machinaties te voorkomen hadden klachten over de behandeling van ambtenaren bij de griffier terecht moeten komen – het presidium had afstand moeten bewaren.

Dit alles mag procedureel geneuzel lijken, het is dat niet. Het vertrouwen van de burgers in het parlement is toch al historisch laag (26 procent heeft ‘in enige mate vertrouwen’, aldus een peiling rond Prinsjesdag), dat zal er door deze heibel niet beter op worden. In de Kamer zitten lieden die ons democratisch bestel van binnenuit proberen op te blazen, dat maakt de taak van de voorzitter hondsmoeilijk. Het vraagt om natuurlijk gezag, zegt iedereen dan, ik ook. Maar wat is dat precies en wie heeft het? De huidige voorzitter niet, vrees ik. Balen.