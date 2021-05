Wie gif zaait in Gaza, zal elders via een soortgenoot gif oogsten, zo bepaalt de nieuwe antisemitische karmawet

De twee brieven die gisteren naar aanleiding van mijn dinsdagcolumn ‘Gif’ in Opinie zijn gepubliceerd, hebben me vervuld met ongeloof. Mijn column ging over het antisemitische karakter van veel anti-Israël-demonstraties die afgelopen weekeinde in tal van westerse steden werden georganiseerd. En ook over de internationale afkeuring van deze Jodenhaat door vooraanstaande politici en regeringsleiders.

In de eerste brief wordt gesteld: ‘je kunt ook zeggen dat het beleid van de Israëlische regering dit (het antisemitisme, SE) veroorzaakt’. In de tweede brief wordt eveneens de stelling geformuleerd dat Israël moet stoppen met steeds meer haat tegen ­Joden op te roepen door zijn beleid: ‘Wie gif zaait zal gif oogsten’.

Dit is een zeer gevaarlijke redenering, omdat ze Joden overal ter ­wereld ‘essentialiseert’. Of ze binnen of buiten Israël leven, ze de Israëlische politiek wel of niet afkeuren, ze worden hoe dan ook allen in dezelfde mal gepropt en moeten dan de consequenties van hun etnische verwantschap ondergaan. Het antisemitisme wordt hier niet gelegitimeerd maar de facto als het natuurlijke en logische gevolg beschouwd van de politieke daden van de staat Israël. Pech gehad!

In de brieven wordt tegen deze generalisatie die het mechanisme van blinde en diffuse Jodenhaat vormt, niet geprotesteerd, ze wordt als een vaststaand verschijnsel voorgesteld. Als Israël een giftige politiek zaait (later meer hierover), zal de Jood in Londen bijna logischerwijs een oproep van demonstranten als ‘fuck de Joden, verkracht hun dochters’ moeten oogsten. Wie gif zaait in Gaza, zal elders via een soortgenoot gif oogsten. Zie hier de nieuwe karmawet met antisemitische lompen. Je kunt dit ook extreem doortrekken en vinden dat de bejaarde Jood, die door antisemitische ­demonstranten wordt afgeranseld in Toronto, niet zijn belagers maar de staat Israël verantwoordelijk moet stellen voor zijn malheur.

Zo veel mogelijk Joodse burgers doden

En zo kun je ook Hamas vrijpleiten van zijn eigen verantwoordelijkheid, wat tijdens de laatste anti-Israël-demonstraties gebeurde. De door Iran gesteunde en gefinancierde terroristische beweging Hamas heeft net als zijn broodheren tot voornaamste doel de vernietiging van de staat ­Israël. De miljoenen dollars die ­ Hamas ontvangt, gaan voor een groot deel op aan het vervaardigen van raketten en in de constructie van dure ondergrondse opslagplaatsen en tunnels. Dankzij dit arsenaal is Hamas deze nieuw oorlog begonnen met als (voorlopig onbereikbaar) doel zo veel mogelijk Joodse burgers te doden.

Ik ben zeker geen aanhanger van de harde politiek van Israël jegens Palestijnen. Deze vormt een doodlopende weg. Maar zoals iedere soevereine staat heeft Israël het recht om zich te verdedigen. Door Israëlisch verdedigingsvuur vallen veel doden aan Palestijnse kant. Maar deze ­onschuldige slachtoffers, onder wie veel kinderen, zijn indirect ook op het conto van de roekeloze terroristen van Hamas te schrijven. Het eerste gif van deze oorlog werd op maandag 10 mei door de Hamas-­raketten gezaaid.

