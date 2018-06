Wie garandeert ons straks dat de vissers niet massaal teruggrijpen op die verfoeide boomkor?

Dat net is volgens veel Nederlandse kottervissers economisch aantrekkelijk én veel vriendelijker voor de zeebodem dan de traditionele boomkor. Daarbij worden immers visnetten aan zware kettingen over de zeebodem gesleept, wat energie vreet en de zeebodem ernstig beschadigt.

Nu de Brusselse besluitvorming haar finale nadert, wordt het protest tegen de pulskor feller, waarbij de Franse milieuorganisatie Bloom de maat slaat. Misschien is de pulskor wel beter dan de boomkor, zegt Bloom, maar eigenlijk moet ieder sleepnet worden verboden. Want sleepnetten beschadigen altijd de zeebodem. Voor dat argument is natuurlijk veel te zeggen, maar het is een vraag of de staande netten, die Bloom het liefst ziet, een serieus alternatief zijn voor een moderne bedrijfstak. Perfectie lijkt in dit geval toch vooral de vijand van het goede. Mocht het uitdraaien op een verbod van de pulskorvisserij, wie garandeert ons dan dat de Nederlandse en Belgische kottervissers niet massaal teruggrijpen op die terecht zo verfoeide boomkor?

Den Haag zette weinig vaart achter al het aan Brussel beloofde we­ten­schap­pe­lijk onderzoek

Onbegrijpelijk is ook het gemak waarmee Bloom een voor de pulskor (voorzichtig) positieve studie verwerpt van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (Ices) in Kopenhagen. Onbegrijpelijk omdat Ices normaliter populair is bij milieuorganisaties, zo streng zijn bijvoorbeeld haar jaarlijkse adviezen aan Brussel voor vast te stellen visquota. Nederland had om deze studie gevraagd en daar is niks mis mee. Wel fout is het dat de onafhankelijkheid van Ices nu zo gemakkelijk in twijfel wordt getrokken.

Feit is wel dat dit onderzoek van internationale visserijbiologen veel vragen onbeantwoord laat. Zo wreekt zich hoe Den Haag sinds 2009 wel de ene na de andere visser hielp bij het omschakelen naar de pulskor, maar weinig vaart zette achter al het aan Brussel beloofde wetenschappelijk onderzoek. Nu dreigt een verbod, maar het is nog steeds wachten op onderzoek uit Wageningen.

Dit maakt het lastig met gezag de zeer logische vragen over de pulskor te beantwoorden. Kustvissers verwijten hun innovatieve kottercollega’s bijvoorbeeld broodroof, omdat die met hun lichter toegeruste schepen nu ook hún visgronden kunnen aandoen. En loopt de garnalenstand inderdaad terug door toedoen van de pulskor?

Wat Brussel ook besluit over de pulskor, een diepgaand Haags zelfonderzoek is onontkoombaar. Den Haag trekt vaak nauw met de kottervissers op als het om Brusselse zaken gaat. Maar het slagzij dat nu voor hen samen dreigt, kan onmogelijk zonder gevolgen blijven.

