Wie durft te gaan regeren met de Partij voor de Dieren?

Terwijl de landelijke kopstukken zich woensdagavond in gênante bochten wrongen om de verkiezingsuitslag enige glans te geven, door bijvoorbeeld te beweren dat het land ‘roder en roder’ kleurt (PvdA), dat kiezers ‘massaal’ kozen voor menselijk, eerlijk en duurzaam (GroenLinks), dat er ‘opnieuw een stap is gezet richting een progressiever Nederland’ (D66), of dat de uitslag beter is dan verwacht (CDA), had één partijleider daadwerkelijk reden voor blijdschap.

Esther Ouwehand vierde de overwinning zoals ze gewend is: in de schaduw van de gevestigde partijen, die traditiegetrouw alle aandacht opeisten – en kregen. Het maakt de winst van de Partij voor de Dieren niet minder indrukwekkend: van 35 naar 63 raadszetels. Dat klinkt bescheiden, maar afgezet tegen het geringe aantal gemeenten waar de partij verkiesbaar was (29), is het een meer dan behoorlijk resultaat.

Onder leiding van Ouwehand blijft de partij behoedzaam opereren, zoals ook gebeurde toen Marianne Thieme nog de baas was. Lokale afdelingen mogen alleen aan verkiezingen meedoen als de partijtop ervan overtuigd is dat de kandidatenlijst stevig genoeg is en de ondersteuning van de fractie in orde. Alles om de kans op problemen, zoals conflicten en scheuringen, zo klein mogelijk te houden.

Afkeer van het ‘compromisme’

De eigenzinnige koers van de Partij voor de Dieren, inclusief haar afkeer van het ‘compromisme’, leverde vanaf dag één een plek aan de zijkant op, buiten bereik van de macht. Thieme en Ouwehand zijn op het Binnenhof nooit in beeld geweest voor coalitieonderhandelingen, hun collega’s in de gemeenten evenmin. Dat is niet erg, vinden ze zelf. Door hun harde oppositie proberen ze de zelfverklaarde diervriendelijke partijen te ontmaskeren en op die manier het beleid bij te sturen.

Toch zei Ouwehand in aanloop naar de Kamerverkiezingen van vorig jaar dat ze openstaat voor regeren. En vorige week vertelde ze dat de Partij voor de Dieren klaar is om te besturen in de gemeenten. Dat Ouwehand de deur naar de macht openzet is meer dan een loos gebaar.

De aan de Universiteit Leiden verbonden politicoloog Simon Otjes wees de ochtend na de gemeenteraadsverkiezingen op de uitslagen in onder andere Leiden, Groningen en Utrecht. Daar zijn inmiddels groene, progressieve coalities mogelijk met de Partij voor de Dieren. Zowel in Groningen als Utrecht hebben D66, GroenLinks, PvdA en PvdD een meerderheid, in Leiden ben je er al met D66, GroenLinks en PvdD.

Een grotere kans op ongelukken

De vraag is nu: durven de partijen dit aan? Otjes zei er terecht bij dat niet alleen de Partij voor de Dieren voor een principieel besluit staat. Voor de andere partijen betekent dit een avontuur met een onbekende partner, eentje zonder enige bestuurservaring. Het vergroot de kans op ongelukken.

Daar tegenover staat het verhaal waarmee Sigrid Kaag als lijsttrekker van D66 de boer op ging, over nieuw leiderschap, met daarin een hoofdrol voor de klimaatcrisis. Als één partij zich zonder reserves inzet voor de toekomst van deze planeet, dan is het de Partij voor de Dieren. Bovendien: Kaag bepleitte tijdens de kabinetsformatie een zo progressief mogelijke coalitie. De herkansing ligt nu in de steden.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.