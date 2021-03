Wie dit jaar afstudeert, heeft ook recht op compensatie

De regeling halvering collegegeld komt te laat en is te karig, vindt Pauline Wiersema, ontwerper en student sociologie aan de Erasmus Universiteit.

Recentelijk is besloten dat het ministerie van onderwijs miljarden uittrekt voor het onderwijs, ook voor het hoger onderwijs. Het systeem gaat gebukt onder steeds grotere kansenongelijkheid en kan dus wel een zak geld gebruiken. Dat geldt ook voor de huidige studenten, die hun bijbaantjes in rook hebben zien opgaan en het zonder basisbeurs moeten stellen.

In het pakket is een compensatieregeling opgenomen die stelt dat zij volgend studiejaar nog maar de helft van hun collegegeld hoeven te betalen. Het is een cadeautje voor degenen die nog een jaartje door mogen (zoals ikzelf) of beginnen aan een studie, maar het schuurt bij hen die er straks zeer waarschijnlijk anderhalf jaar (!) online onderwijs op hebben zitten en hun opleiding dan al verlaten hebben.

Uitgekleed onderwijs

Met deze regeling komt het ministerie de afgestudeerde studenten op geen enkele manier tegenmoet. Zij hebben de volle bak moeten betalen voor een matige, uitgeklede en – bovenal – deprimerende vorm van onderwijs. Hoewel onderwijsmedewerkers alles uit de kast halen om er iets van te maken en geweldig werk verrichten gezien de omstandigheden, komt het niet in de buurt van de kwaliteit van offline onderwijs.

De studenten die nog wél doorstuderen, hebben hun hoop gevestigd op verregaande versoepelingen in de zomer, zodat ze weer naar de campus mogen. Zelf ben ik hier sinds september één keer geweest.

Ook komend studiejaar is onzeker, aangezien het hoger onderwijs onderaan het lijstje van versoepelingen lijkt te bungelen. Dat geldt evenzeer voor het vaccineren van jongeren.

Tienduizenden studenten

Deze regeling komt voor velen als mosterd na de maaltijd: te laat en te karig. Door dit wanbeleid vallen vele mensen buiten de boot. Het getuigt van weinig empathie voor de tienduizenden studenten die sinds het begin van de pandemie de regels netjes hebben opgevolgd om geliefden en kwetsbaren te beschermen, terwijl hun eigen mentale gezondheid eronder te lijden heeft. Het wel of niet oplopen van vertraging zou daarbij geen rol moeten spelen: het gaat hier in de eerste plaats om de slechte kwaliteit van het onderwijs, en daar hebben álle studenten mee te maken.

Minister, neem de klachten van studenten serieus en compenseer hen allemaal ruimhartig voor het afgelopen jaar. En mogen we dan, alstublieft, in 2021-2022, weer een beetje naar school?

