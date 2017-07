Wie discriminatie voelt mag ‘zeuren’

Dat zei een van de Nederlanders die door het Sociaal en Cultureel Planbureau nader werd ondervraagd na een enquête over discriminatie. Op etniciteit, maar ook bijvoorbeeld op seksuele geaardheid of sekse.

Daaruit bleek dat de burger om het modern te zeggen nogal ‘dubbel’ omgaat met dit thema. Aan de ene kant keurt een grote meerderheid – twee op de drie ondervraagden – discriminatie af. Mensen minder kansen geven vanwege bijvoorbeeld hun afkomst, seksuele geaardheid of geslacht: dat vinden we niet kunnen. De helft van de Nederlanders is bovendien bang dat discriminatie de afgelopen twintig jaar is toegenomen.

Maar aan de andere kant is een nog grotere meerderheid – driekwart – het eens met de stelling dat tegenwoordig veel te snel wordt geroepen dat iets discriminerend is. Doe maar gewoon en ga uit van vertrouwen in elkaar. ‘Trek niet te snel de discriminatiekaart’.

De ‘zwarte aap’ is een nogal bot voorbeeld van een opmerking waarover de aangesprokene ‘niet moet zeuren’. Hopelijk begrijpen de meeste mensen wel dat je een medeburger zo niet noemt. Zoals er begrip was voor presentatrice Sylvana Simons, die met succes mensen aanklaagde die haar op internet onder meer ‘roetmop’ noemden. Als publiek figuur moet ze tegen een stootje kunnen, zei de rechter, maar het mag niet te ver gaan.

Eigen persoon

Aardiger en zachter formuleren dan maar, probleem opgelost? Er is nog iets aan te merken op de opmerking ‘iedereen krijgt een bijnaam, dan moet jij niet zeuren’. De meeste dorpsbewoners verdienen zo’n bijnaam vanwege hun eigen persoon. De migrant niet, die wordt aangesproken op zijn huidskleur en herinnerd aan het feit dat hij ‘niet van hier’ is. Het planbureau geeft ook het voorbeeld van de vraag ‘waar kom jij eigenlijk vandaan?’ Als die in gezelschap enkel aan de migrant wordt gesteld, kan dat diens isolement benadrukken.

Is dat nou werkelijk discriminerend? Het is toch immers helemaal niet zo bedoeld? Die vragen doen terugdenken aan de discussie rond Zwarte Piet, die door voorstanders van deze figuur inmiddels wel is verloren. Men kan een uitgebreide discussie voeren of iets nou discriminerend is, goedbedoelend of niet, onschuldig of niet. Maar een stuk belangrijker is of Zwarte Piet, of welk fenomeen dan ook, wordt ervaren als discriminatie.

Als de ander ‘de discriminatiekaart trekt’, is dat niet het probleem, maar dan is een gesprek nodig over de verschillende achtergronden die aan (ervaren) discriminatie ten grondslag kunnen liggen. Daarom mag er op dit punt best meer ‘gezeurd’ worden. En geluisterd.

