Wie denkt dat een pitbull als Omtzigt een affaire laat lopen die hem primair betreft?

Ik stond vorige maand al in de startblokken voor een welverdiende vakantie toen de CDA-verkiezing voor het lijsttrekkerschap werd afgerond: Hugo de Jonge won met een banddikte (258 stemmen) van Pieter Omtzigt. Enthousiast en naïef schreef ik toen dat het CDA twee gelijkwaardige kampioenen in huis had. Een gouden koppel. Zoiets als Dumoulin en Kruijswijk bij de Jumbo-ploeg voor de Tour.

Intussen heeft de geblesseerde Kruijswijk afgezegd en de niet minder gekwetste Omtzigt is bezig gaatjes in het achterwiel van De Jonge te prikken. Parijs is verder dan ooit.

Zes CDA-stemmers, onder wie mevrouw Omtzigt, lieten weten dat ze geflikt waren. Ze dachten op hun kopman te stemmen, maar de computer feliciteerde ze voor hun keus op zijn knecht. Valse start! De schadelijke gedachte die het land nu in zijn greep houdt, is dat winnaar De Jonge een spuitje digitale doping van het CDA in zijn bil heeft gekregen.

Het verkeerde knopje

Niets aan de hand, zeggen zowel gele trui De Jonge als het CDA-­bestuur, dat de urinemonsters zorgvuldig bij de notaris heeft opgeborgen: ‘De uitslag is definitief’. Een van de mogelijke redenen voor de foutieve computermelding is dat de klagende kiezers zelf die fout hebben gemaakt: ‘Mogelijk hebben mensen zonder het zelf te beseffen toch op het verkeerde knopje gedrukt’.

Ik kon een glimlach niet meer onderdrukken. ‘Mensen’ hebben wellicht een brede rug, maar denken dat mevrouw Omtzigt, bedwelmd door passie en zenuwen, op de naam van de grote rivaal van manlief heeft geklikt, is een beetje zottekes. En ook een tikkeltje beledigend voor mevrouw.

Intussen ruiken hyena’s en jakhalzen corrupt bloed en dagdromen van CDA-destabilisatie. Oud-hoofdredacteur van treinkrantje Metro Jan Dijkgraaf, deskundige in instant- en veelgelezen beledigingen, schreef een open brief aan Pieter Omtzigt: ‘Je bent die jonge (verkrachte) vrouw, Pieter. En het CDA is je verkrachter’.

Belaagd en beschimpt

Eergisteren werd Pieter Omtzigt op straat minutenlang belaagd en beschimpt door losgeslagen complotdenkers. Iemand schreeuwde in zijn oor: “Wat vind je ervan dat er fraude is gepleegd? Je had al gewonnen. Waarom laat je je eigen dat aandoen?” Gisteren kopte De Telegraaf op zijn voorpagina met stroperige letters: ‘Code rood bij CDA’.

Dat Pieter Omtzigt zich niet bij de oekaze van het partijbestuur neerlegt en alsnog opheldering eist, ligt in de lijn der verwachtingen. Wie kan nog denken dat de man die zich met pitbullkracht meestal stevig vastbijt in mistige zo niet frauduleuze zaken een affaire zal laten lopen die hem primair treft? Mede-onthuld door nota bene zijn eigen vrouw?

Ook al kost dit de rust bij zijn partij. Omtzigt zal zijn eigen geloofwaardigheid niet gedwee laten besmeuren. Het is nu aan het CDA om de ontsnapte lucht uit het achterwiel van De Jonge terug te pompen. Door Omtzigt alle middelen te geven de zaak te onderzoeken of door nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Desnoods met de hulp van waarnemers uit verre landen.

