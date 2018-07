Wie de hoerige slut in zichzelf herkent, hoeft zich nergens voor te schamen

Aan tafel spraken op dat moment Milou Deelen (‘feminist’) en documentairemaakster Sunny Bergman over een mensonterende misstand: dat steeds minder vrouwen het aandurven om topless te zonnen (een statistiekvrije stelling, overigens).

Lees verder na de advertentie

Wiens schuld dat dan was? Die van de moslims? Nee, Sunny’s moslimvrienden behoorden tot de vrijzinnigste aardbewoners denkbaar. De luitjes van GeenStijl daarentegen, met hun cultuur van slut-shaming, ja, daar lag de schuld eerder.

Paul Haenen brak in: moesten de dames niet zelf het voortouw nemen, door op tv hun borsten te tonen? “Ik voel lichte dwang, hier, van achter”, jammerde Bergman, terwijl ze Haenen niet eens een blik waardig gunde.

Wie de hoerige slut in zichzelf herkent en omarmt, hoeft zich nergens voor te schamen

Ze zat daar om te klagen en áán te klagen, niet om zelf ergens op aangesproken te worden. De borsten bleven ingepakt. Later, toen Haenen zelf aan tafel had plaatsgenomen om over zijn nieuwe theatershow te praten, oogstte hij opnieuw schrik en verontwaardiging. Hij waagde het een paar kanttekeningen te plaatsen bij de #MeToo-affaire. Zelf was hij op achttienjarige leeftijd misbruikt door een man van dertig (‘als je achttien bent is iemand van dertig een oud lijk’), maar daar had hij toch ook wel plezier aan beleefd. De man was rijk, de jonge Haenen ‘genoot van die rijkdom en de luxe en dat je in de watten werd gelegd’. Hij erkende daarmee, zei hij, het ‘hoerige aspect’ in zichzelf.

Na die bekentenis morrelde hij ook nog even aan de beschuldigingen die eind vorig jaar onder de #MeToo-paraplu waren geuit tegen castingdirecteur Job Gosschalk.

Over acteurs die tijdens een auditie hun broek omlaag doen, zei hij: ‘Dan weet je gewoon dat je een grens overschrijdt en dat het hoerachtige in je naar boven komt. Vind ik helemaal niet erg, maar dan moet je daarna niet gaan klagen.’

Er zullen wel weer mensen zijn die dat ‘blaming the victim’ noemen, maar wat Haenen nu juist blootlegde, was dat seksueel grensoverschrijdend gedrag heus niet altijd eenrichtingsverkeer is. Vaak wel, soms niet.

Zo waren in één televisie-uitzending twee stukjes van dezelfde puzzel aan bod gekomen, de begrippen ‘slutshaming’ en ‘het hoerige in jezelf’.

Als je daar een beetje mee schuift, ontdek je dat die twee heel aardig in elkaar passen, want het tweede stukje biedt misschien wel een deel van de oplossing voor het eerste. Wie de hoerige slut in zichzelf erkent en omarmt, hoeft zich eigenlijk nergens voor te shamen.

Dus hop, lekker dit weekend met die blote tieten naar het strand, dames!

Jamal Ouariachi is psycholoog en schrijver. Voor zijn roman 'Een Honger' ontving hij in 2017 de EU-prijs voor literatuur. Lees hier meer van zijn columns.