Wie Baudet vergelijkt met een rattenvanger ontmenselijkt 1,5 miljoen potentiële kiezers

Dat in Oostenrijk locoburgemeester Christian Schilcher van de stad Braunau am Inn immigranten met ratten heeft vergeleken, is meer dan schokkend. Deze figuur van de rechts-nationalistische partij FPÖ schreef in een ‘gedicht’ met als titel ‘Stadsrat’ dat ratten van buiten zich moeten aanpassen of ‘anders snel wegwezen’. Bondskanselier Kurz noemde dit “afschuwelijk, mensonterend en diep racistisch”.

Het deed me denken aan de Italiaanse Oriana Fallaci (1929-2006) die ik nog steeds als een uitzonderlijk goede journaliste beschouw. Maar in haar boek ‘De woede en de trots’ maakte ze wel een onvergeeflijke misstap door te schrijven dat ‘moslims zich als ratten vermenigvuldigen’. Ze had beter moeten weten. Om een groep te ontmenselijken en geesten klaar te stomen voor de vernietiging van diezelfde groep, hebben nazi’s de rattenmetafoor veelvuldig gebruikt. In de virulente antisemitische film ‘Der ewige Jude’ (1940) werden Joden expliciet met ratten vergeleken.

Ratten worden dus al heel lang als beeldspraak gebruikt om een groep op etnische of religieuze grond te demoniseren. Maar hoe zit het als het om politiek gaat? Tijdens de verkiezingscampagne van 2002 zei PvdA’er Jan Pronk over Pim Fortuyn: “Hij is een rattenvanger van Hamelen met gevaarlijke ideeën”. Op de dag van de verkiezingen in mei dat jaar, Fortuyn was kort daarvoor door Volkert van der G. vermoord, verscheen in de Volkskrant een cartoon met de nog levende Fortuyn gevolgd door marcherende ratten die een bord droegen met erop: ‘Stem rattenvanger’.

