What's in a name? Een heleboel. Maar Trouw houdt vast aan Kiev in plaats van Kyiv

Kiev of Kyiv. Sinds de Russische oorlog in Oekraïne is losgebarsten wordt er gediscussieerd over de juiste naamgeving van de hoofdstad van Oekraïne in Trouw, zowel onder onze lezers als onder redacteuren van deze krant.

Chef opinie Monic Slingerland vroeg vorige week zaterdag in haar ‘vraag aan lezers’ hoe de zwaar belaagde stad moet worden genoemd. Uit de reacties woensdag in de krant kan worden opgemaakt dat een meerderheid van mening is dat Kyiv de voorkeur verdient. “Wij (en ook de krant) moeten de Oekraïense naam Kyiv gaan gebruiken voor de hoofdstad van dat land. Stoppen met de aanduiding Kiev is ook impliciet een veroordeling van het Russisch gedrag’’, stelt Hans Tiethoff uit Den Haag.

Kortom, de spelling van een naam is zoals vaak inzet van politieke strijd. Ook in de discussies hierover op de redactie. Jet van Wijk van de eindredactie schrijft het volgende: “De Taalunie adviseert Kiev. Er is door de hashtag #kyivnotkiev een soort taalpolitieke emotie verbonden aan de plaatselijke (Engelse) transcriptie van de naam, maar als we voortaan plaatselijke namen gaan volgen, dan ligt Moskva op ramkoers met Kyiv, terwijl Lisboa bibbert en Paris gromt. Volgens mij is Kiev ons ook niet door de Sovjets opgelegd, maar stamt die naam uit de late Middeleeuwen.” Ze voegt er nog aan toe: “Wat als Israël wil dat we Yerushalayim schrijven en de Palestijnen pleiten voor Al-Quds? Je wordt al snel een speelbal.”

‘Op taalgebied is er natuurlijk wel wat gebeurd in Oekraïne’

Politiek redacteur Wendelmoet Boersema, die in het begin van haar carrière correspondent was in Moskou en het Russisch machtig is, zegt het volgende over deze kwestie: “Was het Oekraïense woord voor hun hoofdstad een doodnormaal woord geweest dat we in het Nederlands willen omzetten, dan krijgen we volgens de officiële Nederlandse transcriptie Kyjiv. Maar het is geen normaal woord, maar een plaats die we kennen als Kiev. Dat is de vernederlandsing van het Russische woord, dat officieel overigens transcribeert als Kijev. Dus Jet heeft gelijk als ze zegt: de beer is los als we alle plaatsnamen in de oorspronkelijke taal of volgens de wensen van allerlei dictators gaan schrijven. Maar op taalgebied is er wel wat gebeurd in Oekraïne natuurlijk. Van een tweetalig land met dito hoofdstad, zoals in het begin van deze eeuw, is geen sprake meer. Het Russisch is in Oekraïne al helemaal veranderd in de taal van de bezetter in plaats van de taal van de helft van de bevolking. We zijn met Lvov/Lviv al veel eerder omgegaan, omdat ze daar alleen maar Oekraïens praten.”

Uit de hele discussie is mij in ieder geval duidelijk geworden dat van alles een rol speelt bij naamgeving. De transcriptie uit de oorspronkelijke taal, onze eigen taalregels, tradities, politiek, emoties en enige willekeur. Want inderdaad: waarom schrijven we al wel Lviv in plaats van het eerdere Lvov en houden we vast aan Kiev in plaats van Kyiv? Om heel consequent te zijn zou het dan eigenlijk Kyjiv moeten worden.

Zoals gezegd volgen wij de adviezen van de Nederlandse Taalunie, uitgever van het Groene Boekje, die vooralsnog vasthoudt aan Kiev. Bovendien zijn wij als krant traditioneel terughoudend met het veranderen van ingeburgerde namen en dat is ook het advies van onze eindredacteuren. Dus ik sluit niet uit dat we een keer overgaan op Kyiv, niet zozeer omdat we sympathiseren met de Oekraïense strijd tegen de Russische overheersing – dat doen we – maar omdat de naam gangbaar is geworden.