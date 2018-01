Wetenschap kan niet zonder Engels

Geconfronteerd met dit voorbeeld is het niet moeilijk te stellen dat het Engels in het Nederlandse academische onderwijs al te zeer oprukt en dat van de mooie Nederlandse taal op universiteiten niets overblijft.

Het is een bizar voorbeeld, maar is het tegelijkertijd niet dermate extreem dat het onbruikbaar is voor een fatsoenlijk debat over de vraag of Nederlands in het Nederlandse academisch onderwijs de voertaal moet blijven?

Uiteraard zal de voertaal bij Nederlandse taal- en letterkunde niet anders kunnen zijn dan het Nederlands. Zoals Frans bij colleges in het kader van de studie Franse taal- en letterkunde de voor de hand liggende taal is en een college over het Nederlandse strafrecht ook in het Nederlands gegeven zou moeten worden. Maar dient dat ook te gelden voor een studie International Business Administration?