Weten studenten soms niet hoe het zit met beestjes, beddengoed en wassen?

Dat vooral studenten schurft krijgen, is volgens GGD-arts Jan van der Have hun eigen schuld (Trouw, 7 juni). Ze wassen hun beddengoed te weinig, belanden regelmatig in iemand anders' bed en verplaatsen zich tussen studentensteden, waardoor de schurft zich over verschillende universiteitssteden kan verspreiden.

Honderden gevallen van schurft (scabiës) meldden GGD's in Leiden, Groningen, Utrecht en Den Haag de afgelopen tijd. Over andere studentensteden horen we niets, maar dat kan niet lang meer duren. Studenten nemen het nu eenmaal niet nauw met hygiëne.

Veel studenten groeiden op in huizen met huishoudelijke hulp en hoefden zelf bijster weinig in het huishouden te doen

Waarom eigenlijk niet? Zijn studenten vies? Interesseert hun lichaam en hoe ze er uitzien hen niet? Integendeel. Studenten zijn net als andere jongeren regelmatig bezig met hun uiterlijk en hoe ze overkomen op leeftijdsgenoten.

Wat is dan het probleem? Weten ze soms niet hoe het zit met beestjes, beddengoed en wassen op hoge temperaturen?

Dat ligt inderdaad veel meer voor de hand. Veel studenten groeiden op in huizen met huishoudelijke hulp en hoefden zelf bijster weinig in het huishouden te doen. De meesten is niet bijgebracht dat je om bacteriën te doden beddengoed en vieze vaatdoeken op 60 graden moet wassen en vaker dan eens per half jaar. Hun ouders vonden het niet nodig hun kinderen dat soort kennis bij te brengen.

Of ze weten het zelf niet. Want harde basiskennis over poetsen en huishouden verdwijnt in rap tempo. Mensen vinden een wasmachine vanzelfsprekend, een vaatwasser doodnormaal. Maar hoe je fruitvliegen verjaagt, een vlek uit een jurk of overhemd krijgt, of hoe je een vaatdoek moet wassen is hen doorgaans een raadsel.

Schoonmaakazijn Dat leidt tot problemen. Een beetje poetskennis heb je gewoon nodig. Hoeveel mensen weten nog dat je met schoonmaakazijn, groene zeep en soda vrijwel alles op een goedkope én milieuvriendelijke manier schoon krijgt? Dat dure schoonmaakmiddelen uit de supermarkt helemaal niet nodig zijn? Waarom doen universiteiten straks in augustus elke nieuwe student tijdens de introductie geen poetscursus cadeau? En elk studentenhuis idem? Preken en opgeheven vingertjes helpen namelijk niet. Studenten zijn niet dom en kunnen zich in korte tijd nieuwe kennis eigen maken. Help ze dan ook om de minimale basiskennis voor een normaal functioneren op te doen. Diet Groothuis is schrijver van 'Het studentenpoetsboek' en 'Het grote poetsboek'.