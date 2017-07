De enige middelbare school in het Land van Cadzand dreigt te worden gesloten. De school telt ruim 850 leerlingen: erg weinig om een rijk en gevarieerd aanbod aan studierichtingen te kunnen blijven bieden. Faillissement dreigt. De Onderwijsinspectie is voornemens stevig financieel toezicht te gaan uitoefenen. De gemeenschap is in rep en roer: van wethouder tot bedrijfsleven. De Zeeuwse Staten springen in de bres. Aan de staatssecretaris van onderwijs zijn Kamervragen gesteld.

Begrijpelijk De verontwaardiging is begrijpelijk. Je zult hier maar (willen) wonen en geen middelbare school voor je kinderen kunnen vinden. Maar toch: op een afstand van gemiddeld 22 kilometer van de hoofdplaats Oostburg, bevinden zich in het Vlaamse Eeklo, Maldegem, Knokke en Brugge zowat alle vormen van voortgezet onderwijs. Wat een luxe als het om keuzevrijheid gaat. De grootste afstand gerekend vanuit Oostburg, bedraagt 30 km naar de stad Brugge. In het Land van Cadzand is geen over­le­vings­kans voor een brede middelbare school Kiezen voor veelzijdige mogelijkheden bij de buren en schoolbussen naar deze buurgemeenten kunnen de rest doen. We vinden het heel gewoon dat middelbare scholen beschikbaar zijn op fietsafstand. Dat veronderstelt wel massa om de school te bevolken. 100 leerlingen per leerjaar per schooltype, zo luidt mijn stelregel. Daal je onder die grens, dan is het uit met de pret: financieel op termijn niet haalbaar. Zo bezien zijn er geen overlevingskansen voor een brede school voor voortgezet onderwijs in het landje van Cadzand.

Lef nodig Niet getreurd, indien lef prevaleert om grensoverschrijdend te denken. In het belang van leerlingen en het sociaal-economisch klimaat in deze streek. Ik moet nog zien wie in Middelburg en Den Haag de moed heeft om écht Euregionaal te willen handelen. Mij gaat mogelijke sluiting van de school aan het hart: ik heb er mijn opleiding aan te danken. Toch doe ik deze oproep: West-Zeeuws-Vlamingen, ga met de rug naar de Schelde staan. Richt je op de scholenrijkdom aan gene zijde van de Rijksgrens. In de praktijk stelt die grens gelukkig toch al niets voor, dus wat let jullie!?

