Werkenden verdienen profijt van de economische groei

De economische groei overtreft alle verwachtingen. Goed nieuws! Tegelijkertijd is duidelijk dat werkenden niet het gevoel hebben mee te delen in dat feestje, ze zien er veel te weinig van terug in hun portemonnee. Het deel van de nationale koek dat naar werkenden gaat, is in drie jaar tijd teruggelopen van 78 naar 73 procent.

Instituten als IMF, Oeso, De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau zijn het roerend met elkaar eens: de lonen moeten omhoog. Wij zijn blij met die steun, want wij vinden al veel langer dat de lonen méér moeten stijgen. We zetten dan ook alles op alles om die hogere lonen af te dwingen. Dat lukt met wisselend succes; we hebben sinds het economisch beter gaat gemiddeld steeds hogere koopkrachtafspraken gerealiseerd, afgelopen jaar bijvoorbeeld 1,5 procent boven inflatie. We zorgen er vaak voor, zeker met leden en niet-leden die bereid zijn actie te voeren, dat werkgevers over de brug komen. Zo hebben de schoonmaker en de metaalbewerker zo'n 30 euro per maand meer.

De lonen moeten dus méér omhoog dan we de afgelopen jaren voor elkaar kregen. Dat is niet alleen goed voor werkenden, maar ook goed voor bedrijven, want werkenden die geld uitgeven, stimuleren de economie. En zo komen er meer banen bij.

Helaas zijn er ook medewerkers van supermarkten die er helemaal niet op vooruit gaan. Omdat hun onregelmatigheidstoeslag is afgeschaft in ruil voor een procentje meer loon. Of omdat ze er niet in uren op vooruit gaan, terwijl ze dolgraag meer willen werken. Ze moeten bijvoorbeeld fulltime beschikbaar zijn voor een oproepcontract van 16 uur voor 900 euro per maand terwijl ze er geen baan naast kunnen aannemen. En dat terwijl Ahold en Jumbo recordwinsten maken.

Oorzaken matige loongroei

De matige loongroei heeft drie oorzaken. Om te beginnen zijn we zijn kampioen flex in Europa. Flexkrachten en zzp'ers zijn tot 40 procent goedkoper dan werknemers. Zodra een contract van een flexkracht is afgelopen, moet hij elders weer onderaan in de loonschaal beginnen. Dat drukt de lonen. Opdrachtgevers betalen lage tarieven aan individuele zzp'ers, waardoor werknemers worden weggeconcurreerd. Kijk maar naar de postmarkt. Ondanks eerdere afspraken neemt Sandd te weinig mensen in vaste dienst. En PostNL maakt winst over de ruggen van zzp'ers.

Mensen met een onzeker contract moeten duurder worden voor de werkgever. Dat is ook logisch

Meer mensen met een echte baan, in vaste dienst of met uitzicht daarop, is een goede manier om het loonaandeel weer te verhogen. Mensen met onzeker werk moeten hoe dan ook duurder worden voor de werkgever. Dat is logisch als je alle risico's afwentelt.

Daarnaast zijn er de overheidsbezuinigingen. De overheid moet nu het goede voorbeeld geven. Met een eerlijke loonstijging voor bijvoorbeeld onderwijzers en militairen, nu actueel, waaruit blijkt dat waardering ook in geld tot uitdrukking komt. Ook zou het heel goed zijn als de overheid bij aanbesteding de eis stelt dat onderaannemers werkenden niet afknijpen.

De oorzaak van de matige loongroei ligt ook bij de bedrijven. Loonsverhogingen moeten echt daarvandaan komen en niet uit lastenverlichting voor diezelfde bedrijven, betaald door de burger. De winstbelasting is heel laag in Nederland en bedrijven kunnen goedkoop lenen door de lage rente.