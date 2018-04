Werkelijkheid is meer dan waarheid

Volgens René ten Bos, ook in Trouw geïnterviewd over zijn boek ‘Het volk in de grot’, overschatten wetenschappers en journalisten het belang van feitenkennis, het type waarheid waaraan ze hun bestaansrecht doorgaans ontlenen.

Waarheid, schrijft Ten Bos in zijn boek, komt namelijk niet altijd gelegen. Om een gezellig leven te leiden, hebben we vaak meer aan de verhalen en mythes die het leven betekenis geven. Het volk kan goede redenen hebben om zich van van die feitenkennis af te keren, om het nieuws en de deskundigen te mijden.

De cijfers zijn wel belangrijk, maar je zou je altijd moeten afvragen welke relevante perspectieven daarin niet zijn meegenomen

Het leek me een vreemde visie - een slecht getimede ook, nu zich op Facebook de ongezondste complottheorieën verspreiden en een wildgroei van quasi-informatieve apps en sites almaar schimmiger maakt welke informatie het volk nog kan vertrouwen. Dan is het toch zaak te benadrukken dat wetenschappers en journalisten tenminste proberen enige objectiviteit te betrachten. Dat zij tenminste kunnen terugvallen op een methode - de wetenschappelijke - of in het geval van journalisten op een beroepsethiek die hen dwingt zich te houden aan de feiten.

Maar toen dacht ik aan de recente berichtgeving over paasvuren, een gebruik dat net als vuurwerk afsteken en de open haard aandoen in ijltempo verdacht is geraakt. En toen begreep ik René ten Bos ineens wel - of beter. Opeens leek de stortvloed aan alarmerende feiten die oogartsen, longartsen en andere deskundigen via de media over ons uitstorten, toch niet zo overtuigend als je zou verwachten. “Ik snap dat mensen geen burenruzie willen en het liever gezellig houden. Maar doodgaan aan een longziekte, hoe gezellig is dat?”, aldus Michael Rutgers van het Longfonds tegenover de NOS.