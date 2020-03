Wellicht is een hardere aanpak nodig

Niemand ontkomt meer aan de ingrijpende maatregelen die het kabinet afgekondigd heeft om verspreiding van het nieuwe coronavirus enigszins in te dammen. Ook kerken, theaters, sportverenigingen en andere organisaties hebben bijeenkomsten rigoureus afgelast, in ieder geval voor deze maand. Dat was hard nodig. Die besluiten geven in ieder geval ook duidelijkheid en daar is grote behoefte aan, zeker omdat het verloop van de pandemie onvoorspelbaar is. Grafieken die de verspreiding per land aangeven geven een sterke stijging in het begin te zien en een afvlakking erna, maar vaak waren daar harde maatregelen voor nodig.

De vraag is dan ook of de maatregelen die in Nederland gelden voldoende zijn om de uitbraak zo te beheersen dat de gezondheidszorg het nog aankan. Moeten niet alle scholen dicht? In België, Frankrijk, Spanje en in een groot deel van Duitsland is dit al wel het geval. Reden om dit in Nederland niet te doen is volgens premier Rutte dat er dan onder meer een probleem komt met de opvang van kinderen van personeel in de zorg, dat daardoor dan onvoldoende beschikbaar is. Ook worden kinderen minder vaak echt ziek. Sluiten van basisscholen kan, maar vraagt wel van buren, familie en kennissen om in te springen als oppas.

Met het oog op de opvang is er ook iets voor te zeggen om dan de basisscholen open te laten en wel het voortgezet onderwijs te sluiten. Dan is er wel een probleem met voorbereiding van eindexamens, maar dat is wellicht digitaal op te lossen. Enkele middelbare scholen hebben zelf al besloten te sluiten. Vanuit de sector is gevraagd om een radicale keuze die het hele onderwijs geldt, mede om discussie en verwarring te voorkomen. Inmiddels hebben namelijk ook veel ouders zelf al besloten om hun kinderen van school te halen.

Maatschappelijke instemming

Voor radicale maatregelen is in een land als Nederland in ieder geval wel altijd maatschappelijke instemming nodig. Dat draagvlak is er afgelopen dagen in een razend tempo gekomen. Daarmee is het gemakkelijker om verdere maatregelen te nemen en dat zal zeker nodig zijn. Deze situatie zal nog even duren.

Dat betekent dat de economische gevolgen immens zijn. Zzp’ers merken het nu al, bedrijven zien de omzet hard teruglopen. Een plan hoe hiermee om te gaan als de crisis voorbij is, mag alvast gemaakt worden.

Het zijn nu vooral onzekere tijden. Dat maakt het lastig om beslissingen te nemen die kunnen helpen bij het indammen van het virus, maar die ook rampzalig kunnen zijn voor de arbeidssituatie van veel mensen. Een creatieve oplossing, met name voor de opvang van jonge kinderen van zorgmedewerkers, heeft nu dan ook de hoogste prioriteit.

