Welke waarden denken het CDA en de VVD te hebben verdedigd?

Hopelijk komen die nog, want ik ben wel benieuwd welke waarden VVD en CDA denken te hebben verdedigd door zich te verzetten tegen het GroenLinks-verlangen naar een humaan vluchtelingenbeleid, gebaseerd op internationale verdragen.

CDA-leider Sybrand Buma was de eerste die het VN-Vluchtelingenverdrag ter discussie stelde; in 2015 noemde hij het al ‘niet meer van deze tijd’. “Het gaat de draagkracht van de verzorgingsstaat te boven. We moeten waarborgen dat de Nederlanders zelf ook normaal kunnen blijven leven”, zei hij. Daarna kon Halbe Zijlstra natuurlijk niet achterblijven. In het kader van het spelletje ‘zo dicht mogelijk tegen de PVV aankruipen zonder met de ogen te knipperen’ riep hij dat er voor mensen van buiten Europa helemaal geen recht op asiel meer moest zijn. “Als ze toch komen, moeten ze per kerende post terug.”

Bij Gert-Jan Segers stuiten ze op dezelfde ‘hoge drempel’ als bij Jesse Klaver wanneer het gaat om vluchtelingen

Ook Zijlstra vond dat het vluchtelingenverdrag, opgesteld na de Tweede Wereldoorlog, op de helling moest. Nu zijn verdragen geen heilige teksten, iedereen mag vinden dat ze gewijzigd moeten worden, maar je zet wel iets op het spel als je zo omgaat met de lessen die de mensheid geprobeerd heeft te trekken uit het verleden. Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, zei het in Trouw als volgt: “Weet wat je weggooit, de dag kan komen dat jij er een beroep op moet doen. Het heeft indertijd veel moeite gekost landen te bewegen het te ondertekenen, als je dat nu ter discussie stelt, dan garandeer ik je dat we een oorlog verder zijn voordat we een nieuw verdrag hebben.”

GroenLinks-met-de-bijbel Mocht de ChristenUnie als vervanger van GroenLinks worden aangezocht, dan zijn VVD en CDA gewaarschuwd. Bij Gert-Jan Segers stuiten ze op dezelfde ‘hoge drempel’ als bij Jesse Klaver wanneer het gaat om vluchtelingen. Niet voor niets wordt de ChristenUnie op rechtse websites wel ‘GroenLinks-met-de-bijbel’ genoemd. In het CU-verkiezingsprogramma komt het Vluchtelingenverdrag expliciet ter sprake, vanwege ‘de waarden van gerechtigheid’. En de ChristenUnie verwijst in dat verband naar teksten die voor haar wel degelijk heilig zijn. Lezen wij Deuteronomium 10:18-20: “De Here uw God is de God die de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven.” Het is waar dat het CDA de komst van de ChristenUnie zou verwelkomen op andere punten, zoals rond het ‘voltooide leven’, maar D66 en VVD kunnen daar juist weer beter zaken doen met GroenLinks. Ook om die reden zal het met Segers niet per se gemakkelijker formeren worden. En aangezien de PvdA echt even niet moet doen, zou het me niets verbazen als GroenLinks uiteindelijk toch weer aanschuift, zoals maandag al door deze en gene werd gesuggereerd. In de tussentijd kunnen VVD en CDA misschien nog eens nadenken over hun waarden.

