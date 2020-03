Welke strategie zal straks de efficiëntste blijken, met het kleinste aantal slachtoffers?

Met bewondering lees ik al die analyses die ons vertellen hoe de wereld post-corona eruit zal zien. Want de coronacrisis zou de cesuur zijn van oud naar splinternieuw of van versleten en fout naar herboren en rechtvaardiger. Mij lijkt het interessanter om de verschillende strategieën die door getroffen landen worden toegepast, naast elkaar te leggen.

Welke zal straks de efficiëntste blijken, met het kleinste aantal slachtoffers? In Europa heb je de ­harde school, die door het zuidelijke trio Italië, Frankrijk en Spanje wordt gevormd. Ze kozen voor strenge ‘opsluiting’ van hun burgers, wat de ver­lamming van bijna het hele openbare leven betekent. Nederland daarentegen heeft voor een zachtere vorm gekozen, die beter past bij het ­liberale ­karakter van deze samenleving. Minder ­collectieve dwang dus, en een beroep op het verantwoordelijkheidsbesef van de burger als individu.

Rotterdam tegenover Amsterdam

Wat me de laatste dagen toch heeft verbaasd, is dat binnen dit Nederlandse model toch twee verschillende invullingen worden gepredikt. Twee visies die de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam lijnrecht tegenover elkaar hebben doen belanden. Op de Cool­singel heeft Ahmed Aboutaleb, via een filmpje en later een optreden in het tv-programma ‘Nieuwsuur’, Rotterdammers opgeroepen om vooral thuis te blijven en bijvoorbeeld niet naar het strand te gaan: “De verleiding is heel groot om vandaag naar buiten te gaan (...) En toch vraag ik u dringend dat niet te doen. Blijf thuis! Probeer op een andere manier deze vervelende ­dagen door te komen.”

In het tv-programma ‘Buitenhof’ hanteerde de ­Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een heel ander discours. Ze zei te willen voorkomen dat mensen zich in hun huis moeten opsluiten, wat een ‘gruwelijke maatregel’ is. En dit zou “enorme sociale effecten hebben in een stad als Amsterdam, daar wonen de meeste mensen in kleine appartementen. Als het zo ver komt dat kinderen en jongeren thuis moeten blijven, dan is dat dramatisch.”

In opstand

Je zou kunnen denken dat de GroenLinkse burgemeester hiermee invulling geeft aan haar libertaire ideologie, ook al gaat dit ten koste van de gezondheid van Amsterdammers. Ik denk eerder dat ­Halsema bang is deze ‘gruwelijke maatregelen’ niet te kunnen handhaven, vrezend dat bepaalde delen van haar stad in opstand komen.

En misschien is Halsema op de hoogte van wat nu in Frankrijk gaande is. In de talrijke ‘gevoelige buurten’ van grote steden wordt de politie aangevallen door groepen allochtone jongeren, die aan het confinement (de opsluiting in huis) weigeren te gehoorzamen. In deze buurten, die volgens president Macron door islamitisch separatisme worden geteisterd, kunnen jongeren door de coronasituatie hun drugshandel niet voortzetten. Steeds meer steden in het land volgen nu het voorbeeld van Nice, Béziers of Perpignan en stellen een avondklok in. En zo blijkt dat achter een sanitaire crisis een andere kan schuilen, even bedreigend.