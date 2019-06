Welke generatie verdient het beste pensioen?

Het verlossende woord komt van oud-minister Jeroen Dijsselbloem, die zich met een commissie buigt over de rekenrente. In Trouw was op 29 mei te lezen wat de gevolgen van zijn advies kunnen zijn voor het

pen­sioen van verschillende generaties.

Voor twintigers is dat vast minder spannend dan voor 70-plussers. Wie nu met pensioen is, zal van een verandering meteen iets merken. Stel dat de regels wat de rekenrente betreft wat soepeler worden, dan krijgen gepensioneerden er na jaren eindelijk wat bij. En twintigers? Voor hen is de AOW-leeftijd spannender dan de rekenrente, als ik afga op geluiden in mijn omgeving. Anders dan de ervaring van de huidige 70-plussers denken ze niet in termen van een vaste baan voor het leven met bijbehorend pensioen. Ze vragen zich niet af hoeveel geld ze dan krijgen, maar vooral tot welke leeftijd ze zullen moeten blijven werken.

De voorzichtigheid van De Nederlandsche Bank, waardoor pensioenfondsen ondanks de volle kassen misschien moeten korten, daar kun je als gepensioneerde flink op schelden natuurlijk. Ook als beheerder van een pensioenfonds trouwens.

Maar wie garandeert dat het met de economie hierna almaar beter en beter zal gaan? We zijn met elkaar de afgelopen eeuwen alleen maar rijker geworden, dat is waar, in een gestage groei. Toch durft niemand twintigers van nu de keiharde garantie te geven dat zij het nog weer beter zullen hebben op hun oude dag.

Crisis

De pensioenkwestie voelt als een klassiek loyaliteitsconflict. Wie gun je het meest: de gepensioneerden van nu, die lang en hard gewerkt hebben en die in betrekkelijke soberheid zijn opgegroeid? Of de jongeren van nu, die het materieel beter hebben dan hun grootouders destijds, maar die in een wereld vol onzekerheden leven, boordevol prikkels, met veel druk en verwachtingen en gerede kans op een burn-out?

Door de staking dinsdag had ik alle tijd om daarover na te denken, omdat het even duurde voordat ik met mijn auto in beweging kon komen wegens een klein verkeersinfarct in Amsterdam. Ik dacht aan de jongeren die als zzp’er of via een uitzendbureau de kost verdienen. Wat staat hen te wachten over een jaar of veertig, vijftig? Dat weet Dijsselbloem natuurlijk ook niet. Voorspellen is lastig, vooral als het over de toekomst gaat.

De Franse topeconoom Jacques Attali, 75 inmiddels, is er zeker van: er komt een nieuwe wereldwijde economische crisis, zei hij in maart. Dat kon over drie weken zijn (dat is dus niet gebeurd) of over twee jaar. Attali ziet de groeiende ongelijkheid wereldwijd als een berg buskruit waar een vonk genoeg zal zijn voor een explosie. Misschien is de voorzichtigheid van De Nederlandse Bank verstandig. Misschien is het overdreven.

Welke leeftijdsgroep verdient wat u betreft de meeste bescherming als het om pensioenen gaat: de 70-plussers of de twintigers?

Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 12 uur naar lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres. Een keuze uit de antwoorden verschijnt woensdag.

Monic Slingerland is chef opinie van Trouw. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers. Lees hier ons hele dossier.