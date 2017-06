Welk probleem lost de provincie Noord-Brabant eigenlijk op?

Het stuk gaat over de plannen die de provincie Noord-Brabant heeft met de regionale veehouderij. Kern: Brabantse veehouders moeten zes jaar eerder dan afgesproken voldoen aan nieuwe milieueisen. Trouw fileert vervolgens de reactie van ZLTO. 'Het is lastig als boerenleiders zo nadrukkelijk met de rug naar de toekomst staan.'

Helaas heeft de commentator zijn huiswerk niet goed gedaan. Dat blijkt al uit de eerste zin. 'Noord-Brabant wil het mes zetten in de intensieve veehouderij.' Nu kun je veel vinden van de plannen van de provincie, maar het mes gaat juist niet in de intensieve veehouderij. De plannen zorgen er wel voor dat grote bedrijven nóg groter worden, ten koste van familiebedrijven en jonge boeren. Maar ze gaan niet zorgen voor een kleinere veestapel. Dat schrijft de provincie zélf in haar plannen.

Ook wekt Trouw de suggestie dat veehouders de problemen al decennialang op hun beloop laten. Wat feiten op een rij: de ammoniakuitstoot door koeien, varkens en kippen is sinds 1992 meer dan gehalveerd. De omvang van de veestapel is in die periode niet of nauwelijks gestegen. Veehouders hebben ondertussen voor honderden miljoenen geïnvesteerd in reductie van fijnstof, fosfaat en stikstof. Met succes: de lucht is schoner, minder stikstof daalt neer op natuurgebieden en concentraties fosfaat en nitraat in grond- en oppervlaktewater zijn spectaculair gedaald. Voor de goede orde: we zijn er nog niet, maar je kunt de Brabantse veehouderij niet verwijten dat ze doof is voor maatschappelijke signalen.

Familiebedrijven de dupe

Het verwijt dat ZLTO 'met de rug naar de toekomst staat' is tamelijk onbegrijpelijk. Juist het idee dat Trouw zo roemt (excellente veehouders meer ontwikkelingsruimte geven) is mede afkomstig van ZLTO. De plannen van de provincie sturen de Brabantse veehouderij slechts één richting uit: méér dieren op minder locaties. Voor houderijsystemen die de dieren meer ruimte bieden (Beter Leven!) is straks in onze provincie geen plaats meer. Ondertussen sneuvelen honderden familiebedrijven. Volgens Trouw is van sanering echter geen sprake 'want er wordt een fonds gevormd van 30 miljoen euro'. Het zou de krant sieren eens onderzoek te doen naar dat fonds. Want voorlopig is het niet meer dan een idee, er is nog geen euro gereserveerd. Het fonds is bovendien niet bedoeld voor bedrijven die als gevolg van het beleid moeten stoppen.

De koers die ZLTO voor ogen heeft voor de Brabantse veehouderij is inderdaad een andere dan die van de provincie. Wij willen een toekomst voor familiebedrijven en jonge boeren, terwijl de provincie hoofdzakelijk kiest voor enkele honderden grootschalige bedrijven. Wij kiezen voor houderijsystemen die inhaken op maatschappelijke wensen (minder uitstoot, meer dierenwelzijn), de provincie geeft liever ruim baan aan een intensieve veehouderij die vooral kiest voor de internationale markt. Wij willen nieuwe stappen zetten met nieuwe convenanten, de provincie negeert die goede Nederlandse gewoonte en haalt regels eenzijdig zes jaar naar voren. Je kunt je afvragen welke problemen de provincie met deze plannen nu eigenlijk oplost. Dat verklaart ook de felheid van onze reactie.

Natuurlijk, de boer moet voorbij zijn eigen erf kijken. Maar datzelfde mag je van Trouw verlangen. In plaats daarvan roemt de krant liever het 'leiderschap, visie en durf' van het provinciebestuur. Nuttiger zou zijn om de Brabantse plannen op hun merites te beoordelen, en de rol die ZLTO in het geheel heeft gespeeld (die was en is gericht op dialoog). Dat zou in ieder geval geleid hebben tot een wat evenwichtiger commentaar.