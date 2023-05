Welk een wonder, de enige ware kerk schudde haar exclusieve veren af

Ik had gedacht het einde van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk te kunnen verwerken zonder er een woord aan vuil te maken, maar als u deze zin leest begrijpt u dat dat niet is gelukt. Het deed me toch iets: hier verdampte een kerk die ontstond in 1944 en die zichzelf lang zag als het brandpunt van de heilsgeschiedenis. Het was een beproeving om erin op te groeien, maar antropologisch gezien is het einde een verlies. Wat verdwijnt is een volstrekt eigen wereld met een volstrekt eigen taal. En ach, een beetje weemoed voel ik ook wel.

Dat dat opborrelde kwam doordat het Nederlands Dagblad – tegenwoordig oecumenisch geleid door een ex-collega van Trouw – een oud artikel online zette. Daarin werd aan de hand van ‘betekenisvolle plekken’ beschreven hoe de vrijgemaakte kerk, ontstaan uit een kerkscheuring, in 1967 zelf ook weer scheurde. Een van die plekken was de Westerkerk in Amersfoort waar ik als kleine jongen naartoe ging, en waar de synode werd gehouden die leidde tot de breuk tussen binnen- en buitenverbanders, de latere Nederlands-gereformeerden.

Mijn moeder had haar bedenkingen

Wij woonden om de hoek, een van de synodeprominenten logeerde bij ons thuis. Ik kan me nog goed herinneren hoe ontzagwekkend zijn aanwezigheid was, maar ik hoorde later dat mijn moeder haar bedenkingen had: zij moest elke ochtend de po legen die de logé ’s nachts had gevuld.

Met de fusie tussen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlands-Gereformeerden, die maandag werd beklonken, wordt de geschiedenis van 1967 teruggedraaid. En het is veelbetekenend, denk ik, dat in de naam van de nieuwe kerk het woord ‘vrijgemaakt’ niet meer voorkomt, ondanks de grote numerieke meerderheid van de vrijgemaakten. Zo wordt via 1967 ook 1944 herschreven, als sluitstuk van een proces dat ik vanaf de zijlijn met verbazing heb bekeken: de enige ware kerk schudde haar exclusieve veren af.

Om mezelf eraan te herinneren welk een wonder dat is, trok ik wat titels uit mijn boekenkast en bladerde door het verleden. Alleen al vanwege de taal hierbij wat citaten, om te beginnen van kort na de Vrijmaking. Er heerste niets minder dan ‘een wereldsituatie waarin de gedecimeerde kerk wordt opgeroepen tot de laatste, apocalyptische strijd, die voor alles een worsteling op leven en dood met de afvallige, al vals wordende, kerk zal zijn’.

‘Als een voorsmaak van de eeuwige heerlijkheid’

En dan twintig jaar later: ‘Zo blijven wij, gemeente, ook vandaag belijden dat Jezus Christus Zelf ons op die weg van de Vrijmaking in zijn liefde gelokt en gezet heeft, en wij belijden dat Hij ons hier in de woestijn ook de nieuwe bewijzen van Zijn liefde heeft geschonken. Hij gaf ons inderdaad wijngaarden van hier af, als een voorsmaak van de eeuwige heerlijkheid.’

Om ten slotte zo te eindigen, in de woorden van een van de hoofdrolspelers: ‘Het is ontstellend wat er allemaal gebeurd is en gebeurt. Eén ding is zeker: het heeft allemaal niets te maken met het evangelie, de kerk en de zaak van Christus. De oogst van jarenlang zaaien van wantrouwen en hersenspoelen is verschrikkelijk.’

Je zou op basis van deze geschiedenis een roman moeten maken. Sterker nog, iemand schijnt er al mee bezig te zijn.