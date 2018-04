Welk dier kun je zonder wroeging aan de wetenschap offeren?

Los van de vraag waar zo'n proces ooit eindigt - is onze natuur niet een matroesjka waar telkens weer een kleiner poppetje uit komt? - vroeg ik mij ineens af: mág dat zomaar? Hebben fotonen of neutrino's geen gevoel? Wie weet schreeuwen ze het wel uit bij de botsing! (Op frequenties of met microdecibellen die wij niet kunnen horen.)

Onwaarschijnlijk natuurlijk, maar toch iets waar je wel over na moet denken, vind ik. Kijk, ik eet dagelijks ook miljarden waterstofmoleculen op. Zonder enige wroeging. Ik neem aan dat ik ook ontelbaar veel bacteriën de nek omdraai elke dag. En van een bacterie weten we al dat die leeft. Ik ben een massamoordenaar! En laat ik het maar niet hebben over de vliegen die ik in mijn leven heb doodgeslagen. Ook ben ik er op een zeilkamp getuige van geweest hoe jongens een vlinder met een punaise vastgeprikt hadden op een boom, om hem (of haar?) vervolgens met deodorant dood te spuiten. Het grootste dier dat ik ooit zelf doodgemaakt heb is een eend - ik reed er per ongeluk overheen met mijn auto. (Geen eend - dat zou ook nog broedermoord geweest zijn.) En dan heb ik het nog niet over de koeien die voor mijn vleesconsumptie geslacht zijn.

Ha Jan,

Voordat ik ga antwoorden of ik dat nu ethisch verantwoord dan wel diervriendelijk vind, wil ik eerst even wat muggeziften en miereneuken. Ten eerste is het allerminst duidelijk of die nieuwe deeltjesversneller er komt. Het ding is op zijn zachtst gezegd ambitieus, zowel technisch, organisatorisch als qua kosten. Vergeet niet dat de huidige LHC werd ontwikkeld in de jaren tachtig en pas dertig jaar later aanging. Dus voorlopig gaat de eerste schop de grond nog niet in.

Ik weet niet of de grens van waar je een dier pijn mag doen gelijk ligt aan de grens waar intelligent leven begint

Ten tweede is het bij die botsingen niet de snelheid van de deeltjes die het hem doet, maar hun energie. Snelheid en energie hebben met elkaar te maken, maar ze zijn niet aan elkaar gelijk. Dat komt door wat ik maar even 'Einsteins snelheidsbegrenzer' noem: niets gaat sneller dan de snelheid van het licht. De deeltjes in de huidige LHC gaan praktisch al met de lichtsnelheid. Stel nu dat we twee keer zoveel energie in de deeltjes stoppen. Dan botsen ze óók met de lichtsnelheid, maar toch twee keer krachtiger. En trouwens: daar voelen ze niks van. Ik leg de grens van 'pijn en/of gevoel hebben' toch in ieder geval bij levende organismen, niet bij fundamentele deeltjes.