Wél of juist niet terecht: zonnepaneelbezitter is straks slechter af

Een accu kan niet gratis zijn

Er is ineens veel te doen om zonnepanelen, nu energiebedrijven de bezitters van panelen kosten in rekening willen brengen. Ik lees allerlei goede argumenten voor en tegen. Knap complex soms, en toch lijkt de zaak mij vrij eenvoudig. Je hebt als panelenbezitter op een zonnige dag stroom over. Dat gaat het stroomnet in. In de winter of in de nacht kom je tekort. Dan haal je stroom uit het net. Het is toch wel heel naïef om te veronderstellen dat dat niet ergens geld kost.

Probeer het zelf maar eens te regelen met een thuis-accu, om in de nacht het surplus van overdag te gebruiken. Dat vergt forse investeringen, onderhoud en aandacht. Zomerstroom bewaren tot de winter is zelfs nog onbegonnen werk. De energiebedrijven spelen nu voor accu (of moeten het teveel aan stroom dumpen). Dat kan onmogelijk gratis zijn. De panelenbezitter gaat er iets op achteruit. Is dat erg? Zie de saldering als een stimuleringssubsidie. Heeft goed gewerkt. Overal daken met panelen. Tijd om op eigen benen te staan. En prima als we dan ook nog iets bedenken om mensen met een kleine beurs ook aan panelen te helpen. Voor de goede orde: ik heb sinds kort panelen en ben nergens aandeelhouder.

Carolus Poldervaart Ooltgensplaat

Panelen van de corporatie

In de hele discussie over of de salderingsregeling wel ‘eerlijk’ is voor ‘armere huishoudens’ wordt vergeten dat er ook een heel segment sociale huurders is, die dankzij de zonnepanelen van de corporatie nu lagere energiekosten heeft. Maar voor ons is er geen terugverdientijd, want de panelen zijn van de corporatie. Wij betalen extra huur (evenveel als we vroeger aan elektra betaalden) en dankzij de salderingsregeling/ /terugleververgoeding houden we er elk jaar nog een klein bedrag aan over. Dat is ons enige voordeel.

Met zelfs een kleine toeslag worden wij dus stevig gedupeerd! Ik denk dat de energiemaatschappijen meer dan genoeg winst maken en in feite krokodillentranen huilen. Ze kopen de zonnestroom die wij leveren juist goedkoop in en verkopen het duur door: wij krijgen 11 cent terug, terwijl zij 47 cent in rekening brengen!

Wim Kooy Lelystad

Ga voor gemiddelde prijs

Is het terecht dat de zonnepaneelbezitter meer moet betalen? Ja, omdat de prijs van energie niet vast is. Maar laat zonnepaneelbezitters dan niet een vast bedrag per maand, maar elke maand de gemiddelde prijs van energie betalen. Zowel bij de levering als de afname. Overigens wordt vaak voorbijgegaan aan het feit dat mensen met een energiecontract gedurende de looptijd zowel een vast bedrag ontvangen als betalen. En dat geldt zowel voor mensen met als zonder zonnepanelen.

Axel Hagg Overdinkel

Wel zonnepanelen, maar niet rijk

Mark Treurniet gaat wel erg kort door de bocht door te stellen dat ‘de arme huishoudens zonder zonnepanelen bijdragen aan de (rijke) huishoudens met zonnepanelen’ (Opinie, 20 augustus). Wij hebben zonnepanelen, maar hebben niet het idee dat we rijk zijn. Er zijn trouwens heel wat huishoudens zonder zonnepanelen die ik niet als arm zou willen wegzetten. Denk aan al die mensen die in dure appartementen wonen (vrije sector), maar geen dak hebben voor zonnepanelen.

Dan nog het volgende: wij dachten bij te dragen aan de oplossing van de energiecrisis met onze zonnepanelen. Niet dus. Een pittige investering die we blijkbaar niet mogen terugverdienen. Binnenkort wordt er een hybride warmtepomp bij ons geplaatst. Benieuwd of we die pittige investering wel mogen terugverdienen.

Rik Laernoes Haringhuizen

En die elektrische bolides?

Arme huishoudens zonder zonnepanelen dragen bij aan de energierekening van huishoudens met panelen (Opinie, 20 augustus). Maar die arme huishoudens dragen toch ook ruimschoots bij aan al die voor hen onbereikbare elektrische bolides? Dat verschijnsel heb je toch bij elke subsidie?

Lammert Metselaar Pesse

Stroom delen

Al lange tijd vraag ik mij af of er niet een systeem te bedenken is waarbij bezitters van zonnepanelen hun overtollige stroom beschikbaar kunnen stellen aan mensen die geen zonnepanelen hebben, omdat zij de aanschaf daarvan niet kunnen betalen, of geen geschikte woning hebben. Op piekmomenten wordt het stroomnet dan niet overbelast, en mensen die het nodig hebben kunnen bijvoorbeeld hun was komen draaien, of andere noodzakelijke bezigheden waarbij ze stroom nodig hebben.

Zet in grote steden bijvoorbeeld een wijkcentrum op met gratis voorzieningen die met stroom te maken hebben. Waardoor de stroomrekening thuis lager kan worden. Vandebron geeft aan de nieuwe regeling ‘eerlijker’ te vinden, maar kan dit ook doen door de stroom die ze niet kwijt kunnen naar de ‘wijkbatterij’ te sturen om zo mensen te helpen. Je weet immers nooit of bezitters van zonnepanelen de winst die ze behalen niet nodig hebben voor andere hoge kosten die zij in hun leven moeten maken, omdat zij daar zelf voor opdraaien.

Gerjanne Eppink Groningen

