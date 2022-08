Wegkijken van de klimaatcrisis, daar zijn we creatief in

De journalist Naomi Klein schreef in haar boek This changes everything dat ze de ernst van klimaatverandering jarenlang niet onderkende. Ze durfde het beest niet in de bek te kijken, omdat ze bang was dat alles dan zou veranderen. Ze zou geen keus meer hebben. Ze zou haar leven radicaal om moeten gooien.

Zo passief als we zijn in het aanpakken van klimaatverandering, zo creatief zijn we in het wegkijken. Volgens Klein kijken sommigen weg door erop te vertrouwen dat technologie alles oplost, en anderen door er een grap van te maken, of alleen naar zichzelf te kijken maar niet het systeem te veranderen. We kunnen haar lijstje inmiddels uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan mensen die stellen dat Nederland te klein is om het probleem op te lossen, of die pas hun leven willen veranderen als bedrijven en wereldsterren het goede voorbeeld geven. Kom, laten we het vliegtuig naar Ibiza pakken! Als Shell in de tussentijd tot inkeer komt, nemen we wel de boot terug.

De nieuwste variant van wegkijken is misschien wel de meest ingenieuze: je stelt zulke hoge eisen aan klimaatplannen dat ze allemaal tekort schieten en kaltgestellt op de plank blijven liggen. Zie het plan van de econoom Barbara Baarsma. Toen ze een persoonlijk CO 2 -budget opperde, viel half Nederland over haar heen. Het zou toch onrechtvaardig zijn als een rijkaard de rechten van een armoedzaaier opkoopt, en vervolgens een extra hamburgertje op de grill gooit? Blijkbaar moet een deugdelijk klimaatplan ook gelijk het verschil tussen arm en rijk opheffen.

We hebben geen tijd om elkaar de maat te nemen

Nu wil het geval dat Baarsma’s plan de kloof zou verkleinen, omdat arme mensen structureel geld ontvangen van de vermogende klasse. Maar dat is slechts een detail. Het gaat erom dat bar weinig van haar critici zich inspanden om een alternatief te formuleren. In plaats van een geïnformeerd debat over klimaatoplossingen was er vooral ophef en verontwaardiging.

Daar hebben we helemaal geen tijd meer voor. We hebben nog een paar jaar om de ergste effecten van klimaatverandering af te wenden, en te zorgen dat de regering in Den Haag blijft zetelen en niet verhuist naar Utrecht aan Zee. Iedereen zal dus in actie moeten komen: landen, bedrijven, popsterren, en ook u, gewaardeerde lezer. We hebben geen tijd om op elkaar te wachten, en we hebben geen tijd om elkaar opgefokt de maat te nemen. Alleen het handelen telt.

De tijd van wegkijken moet ten einde komen en de tijd van werken tot je erbij neervalt aanbreken. Natuurlijk zal geen plan perfect zijn, en iedere oplossing nieuwe uitdagingen creëren. Maar als we nu niet alles in de strijd gooien, dan lopen we letterlijk eeuwenlang achter de feiten aan.

Dit accepteren is niet eenvoudig. Na het lezen van haar eerste hoofdstuk sloeg ik Kleins boek dicht, en keek ik nog een paar jaar weg. Maar ik heb het weer open gedaan, en dat kunt u ook.

Sylvain Ephimenco heeft vakantie. Schrijver en filosoof Jurriën Hamer vervangt hem.