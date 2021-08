Weggebruikers, denk toch aan het klimaat en rijdt wat zachter

Hij rijdt zelf ook wel eens harder dan mag, maar lezer Siebe Haagsma ziet vaak genoeg andere automobilisten nog harder voorbij rijden. Kom tot bezinning en hou je aan de snelheidregels, is zijn oproep. Doe het voor het klimaat!

Het einde van de coronaverkeersstilte ligt alweer enige maanden achter ons. De laatste uitkomsten van het nieuwste IPCC-rapport zijn nog maar enkele dagen oud. Maar als ik als gemotoriseerde weggebruiker deelneem aan het verkeer lijkt het of we de stikstofproblematiek weer volledig uit het oog zijn verloren.

Als ik 105 km per uur rijd op hoofd- en 85 km per uur op secondaire wegen, valt me op dat ik als overtreder veel mederijders heb, die zich nog véél minder aan de afgesproken snelheidslimieten houden. Opvallend vaak zijn dat nog vervuilender voertuigen met oudere kentekens dan het mijne, die me tegen allerlei regels in voorbij sjezen. Soms zijn het zelfs overheidsdienaren die in hun gekenmerkte bedrijfswagens de wetten aan hun laars lappen. Meestal staat dit soort hardrijders dan later te wachten voor het verkeerslicht, waar ik nog eerder door mag rijden.

Onze politieagenten hebben het druk en zijn overbelast, maar wij Nederlanders vragen om controle en ik mis te vaak het toezicht én de bekeuringen als het om dit soort verkeersovertreders gaat.

Bezinning

De wettelijke regels buiten beschouwing latend roep ik elke gemotoriseerde weggebruiker op tot bezinning. En dat geldt niet alleen voor diesel- of benzinerijders, maar ook voor de vele elektrisch aangedreven voertuigen, zelfs fietsen, waarvan eigenaren zich klaarblijkelijk vrij als een cowboy wanen.

Want hoe je het ook wendt of keert: zelfs elektrische rijders gaan niet vrijuit. Er is nog steeds veel fossiele brandstof nodig om voldoende elektriciteit op te wekken voor deze chauffeurs en fietsers. En onderzoek toont aan dat door langzamer rijden de files verminderen als sneeuw voor de zon. Bovendien kun je veel relaxter rijden én verspil je uiteindelijk maar weinig tijd.

We kunnen wijzen naar de boeren, de industrie en de overheid om het op te lossen, maar we zullen het samen moeten doen. Daarom pleit ik voor de terugkeer van de borden langs de wegen, die mij continu (zoals voorheen ‘Wie is er de BOB vanavond?) herinneren aan mijn plichten als gemotoriseerde. Iets als: ‘Klimaat en stikstof: ook IK draag mijn steentje bij!’ Er zijn vast en zeker creatievere geesten die iets veel mooiers kunnen bedenken. Maar herhaling is de zin van reclame en zo word ik, en met mij hopelijk anderen, onder meer langs deze weg gewezen op mijn rol bij het samen oplossen van mijn klimaat- en stikstofprobleem.Het einde van de coronaverkeersstilte ligt alweer enige maanden achter ons. De laatste uitkomsten van het nieuwste IPCC-rapport zijn nog maar enkele dagen oud. Maar als ik als gemotoriseerde weggebruiker deelneem aan het verkeer lijkt het of we de stikstofproblematiek weer volledig uit het oog zijn verloren.

Als ik 105 km per uur rijd op hoofd- en 85 km per uur op secondaire wegen, valt me op dat ik als overtreder veel mederijders heb, die zich nog véél minder aan de afgesproken snelheidslimieten houden. Opvallend vaak zijn dat nog vervuilender voertuigen met oudere kentekens dan het mijne, die me tegen allerlei regels in voorbij sjezen. Soms zijn het zelfs overheidsdienaren die in hun gekenmerkte bedrijfswagens de wetten aan hun laars lappen. Meestal staat dit soort hardrijders dan later te wachten voor het verkeerslicht, waar ik nog eerder door mag rijden.

Controle

Onze politieagenten hebben het druk en zijn overbelast, maar wij Nederlanders vragen om controle en ik mis te vaak het toezicht én de bekeuringen als het om dit soort verkeersovertreders gaat.

De wettelijke regels buiten beschouwing latend roep ik elke gemotoriseerde weggebruiker op tot bezinning. En dat geldt niet alleen voor diesel- of benzinerijders, maar ook voor de vele elektrisch aangedreven voertuigen, zelfs fietsen, waarvan eigenaren zich klaarblijkelijk vrij als een cowboy wanen.

Want hoe je het ook wendt of keert: zelfs elektrische rijders gaan niet vrijuit. Er is nog steeds veel fossiele brandstof nodig om voldoende elektriciteit op te wekken voor deze chauffeurs en fietsers. En onderzoek toont aan dat door langzamer rijden de files verminderen als sneeuw voor de zon. Bovendien kun je veel relaxter rijden én verspil je uiteindelijk maar weinig tijd.

We kunnen wijzen naar de boeren, de industrie en de overheid om het op te lossen, maar we zullen het samen moeten doen. Daarom pleit ik voor de terugkeer van de borden langs de wegen, die mij continu (zoals voorheen ‘Wie is er de BOB vanavond?) herinneren aan mijn plichten als gemotoriseerde. Iets als: ‘Klimaat en stikstof: ook IK draag mijn steentje bij!’ Er zijn vast en zeker creatievere geesten die iets veel mooiers kunnen bedenken. Maar herhaling is de zin van reclame en zo word ik, en met mij hopelijk anderen, onder meer langs deze weg gewezen op mijn rol bij het samen oplossen van mijn klimaat- en stikstofprobleem.

Lees ook:

Nu het land deels stilligt, daalt de stikstofuitstoot

Het kabinet hoopte vorige week een doorbraak te bereiken in het stikstofdossier. Gedurende de week zou er verschillende keren overlegd worden, waarna een aantal vergaande maatregelen zouden worden gepresenteerd. Tot het coronavirus ook die plannen doorkruiste.