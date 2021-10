Weg met het ego en leve de gemeenschapszin

Als Mark Rutte naar zijn werk fietst, fietst er een onzichtbaar peloton beveiligers mee. De mocromaffia heeft hem in het vizier. Alleen deze dreiging al tast de rechtsstaat aan. Dat is precies wat ze willen. Kom niet aan hun geld en hun vrijheid!

Roberto Saviano liet zich weer op afstand interviewen en trok lekker van leer. Deze onverschrokken schrijver en strijder ­tegen de Italiaanse maffia wordt al jaren extreem beveiligd. Hij noemt Nederland een narcostaat, een witwasserij, een heel gaaf land vooral voor de Ridouan T.’s van deze wereld. Nederland is ­naïef, zegt hij. Dan komt ook altijd Jan Struijs van de politiebond in beeld om het tekort aan politiepersoneel nog eens omstandig toe te lichten.

In de academische ziekenhuizen staakten medewerkers. Niet alleen om meer salaris, maar om de werkdruk te verlagen. Tal van verpleegkundigen verlaten het vak, niet omdat ze genoeg hebben van zieke mensen, maar omdat het werk te slopend is met nachtdiensten, invalbeurten en gebrek aan collega’s. Zelfs Gommers en Kuipers, onze nationale dokters en leidinggevenden van al die hardwerkende verpleegkundigen, moeten het ontgelden. Slavendrijvers zijn het, klinkt door in de protesten van het personeel.

Onderwijs wordt weer volledig fysiek gegeven. Collegezalen en kleuterklassen puilen uit. Iedereen blij. Luchtwegvirussen van onschuldiger aard dan corona waren rond. Dat zal in herfst en winter nog erger worden. Ziekmeldingen. Geen vervangers. Er is al een nijpend lerarentekort, een van de redenen waarom het Nederlandse onderwijs in zorgwekkende staat verkeert vergeleken met andere landen.

Betonrot in de pijlers

Politie, zorg en onderwijs. Drie pijlers van een beschaafd land. Die moeten op orde zijn. Zit daar de betonrot in, dan zijn we echt niet meer het gave landje waar het zo goed toeven is. Het zijn precies ook de pijlers waarop we zelf invloed hebben. Veel andere beleidsterreinen zijn door internationale regulering in beperkte mate beïnvloedbaar, maar deze drie essentiële onderdelen hebben we zelf in hoge mate in de hand.

Personeelstekort is het probleem. We moeten meer mensen interesseren voor werk in die drie sectoren. Is meer geld – en dus hogere belasting – de oplossing? Het helpt, maar is niet het enige antwoord. Een betere organisatie? Natuurlijk, maar ook dat is niet het medicijn voor alle kwalen. Het gaat vooral om de levenshouding, die een loopbaan in een van de drie genoemde sectoren aantrekkelijk maakt. Kortweg ­gezegd: gemeenschapszin. Aan ­lezers van Trouw hoef ik dat begrip niet uit te leggen. Die zijn er waarschijnlijk mee opgegroeid, zoals ik dat ook ben maar dan vanuit sociaal-democratische hoek. Ergens in de gouden jaren negentig van de twintigste eeuw kwam de ommekeer.

Toen pakweg in 1999 tijdens een openbare bijeenkomst aan een zeventienjarige gymnasiaste werd gevraagd hoe zij haar toekomst zag, antwoordde ze zonder blikken of blozen dat haar ideaal was heel veel geld verdienen. Ze zei er nog net niet bij ‘met zo min mogelijk inspanning’, maar haar houding sprak boekdelen. Er groeiden generaties op die het ­eigen ik hoger stelden dan de gemeenschap, en voor wie succes en geld synoniem waren. Al snel werden ze via de sociale media bevestigd in de behoefte aan aandacht. Het ‘let’s talk about ME!’ dat de Amerikaanse schrijver Tom Wolfe al in de jaren zeventig zag opdoemen.

Niet iedereen kan influencer worden en goed leven van likes

Iedereen mag naar succes streven. Succes is echter per definitie voor weinigen weggelegd want als iedereen succes heeft, heeft niemand het. De meeste mensen blijven op weg naar de top steken. Niet iedereen kan influencer worden en goed leven van likes. Die werkelijkheid sluipt de levens van veel jonge dromers binnen. Frustratie.

Als het ergens tijd voor is, dan wel voor een kentering in de houding ten opzichte van de gemeenschap. Niet alleen op je rechten staan, maar vooral je bijdrage leveren. Het ego kan ook voldoen­de worden gestreeld wanneer het zich in dienst stelt van anderen. En die carrière kan eigenlijk niet mislukken. Een behoorlijk salaris hoort daarbij. Behoorlijk wonen ook. Dat moeten we regelen. Maar eerst al die instagramkoppen de andere kant op.

