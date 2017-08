Weg met die deelfiets, eigen fiets eerst

Het zijn opzienbarende, zo op het oog interessante initiatieven, vaak van Chinese origine. Want fietsen, dat kunnen we natuurlijk nooit genoeg. En die deelfietsen zien er vaak ook nog opvallend leuk uit.

Mobike bijvoorbeeld, is ’s werelds grootste fietsverhuurder. Vanuit Peking plantte het bedrijf al eerder honderdduizenden fietsen in de straten van tientallen Chinese miljoenensteden. Dankzij deze schaalgrootte en een slim gebruik van smartphones maakte het de verhuur van deelfietsen tot een groot financieel succes. En daarmee exportwaardig.

Fietsen, dat moet je toejuichen en faciliteren. Maar waar de fiets opeens tot overlast wordt, past ingrijpen.

Nu is dus ook Nederland aan de beurt. Vooral in Amsterdam, waar de deelfietsbedrijven de vrije hand kregen, is de ergernis groot. Uiteraard bij de reguliere verhuurders van fietsen. Die zien opeens toeristen wegzwabberen op rijwielen van vaak anonieme, overzeese en financieel krachtige concurrenten. Maar ook bij de stadsbewoners. Die klagen al jarenlang steen en been over het gebrek aan stallingsmogelijkheden voor hun eigen fiets. Nu moeten ze opeens Obiks, Mobikes, Ofo’s of Hello-Bikes voor hun huisdeur dulden.

Problemen Er zijn meer problemen in aantocht. Verwezing of vernieling van fietsen bijvoorbeeld. Zonder vast uitgiftepunt voelt niemand zich verantwoordelijk voor zo’n vervoermiddel, waarschuwden vorige week al deskundigen. Ook uit China komen, naast allerlei juichverhalen, klachten over deelfietsen die opeens opduiken op ongewenste locaties. Parkwachten bijvoorbeeld, hebben er hun handen aan vol. Geef het trottoir terug aan het echte Amsterdamse rijwiel. Weg met die deelfiets. De vraag is ook of het de nieuwe fietsverhuurders lukt de stadsbewoners ertoe te verleiden hun eigen fiets af te danken ten faveure van hun product. Want Nederland is een fietsersland bij uitstek, zoveel mensen hebben er een - of meerdere. Kinderen leren hier vaak eerder fietsen dan netjes eten met mes en vork: het bezit van een rijwiel, dat is welhaast cultureel erfgoed. Daar kan geen deelfiets tegenop. Per saldo rest dus één oplossing: eigen fiets eerst. Geef het trottoir terug aan het echte Amsterdamse rijwiel. Weg met die deelfiets. Hier wordt, louter om commerciële redenen, de openbare ruimte gekaapt, zonder dat er één Amsterdammer beter van wordt. Fietsen, dat kan natuurlijk nooit genoeg gebeuren. Fietsen, dat moet je toejuichen en faciliteren. Maar waar de fiets opeens tot overlast wordt, past ingrijpen. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

