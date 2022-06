Weg met de mediacode van de RVD, journalisten zijn geen kleuters

Het halve land was in rep en roer want de kroonprinses gaat niet in Leiden studeren, maar in Amsterdam. Een breuk met het verleden, stop de persen. Ze zal ook op kamers gaan wonen in de hoofdstad, samen met ‘enkele medestudenten’, zoals de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) het aankondigt. Massale media-aandacht, het viel te verwachten.

Het interessante zat wat mij betreft in het laatste zinnetje van de verklaring die de RVD vorige week de deur uit deed: ‘De studietijd van de prinses wordt beschouwd als privé’. Een ogenschijnlijk onschuldige regel, maar wat hier in feite staat: ‘Pas op, journalisten. Als jullie beelden verspreiden van de prinses in café, sociëteit of universiteit, dan zwaait er wat.’

Wat dreigend boven deze verklaring hangt is de roemruchte mediacode. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft deze richtlijn in 2005 opgesteld om het privéleven van de leden van het Koninklijk Huis te beschermen. Wie zich braaf aan deze code houdt, kan door de RVD uitgenodigd worden voor bepaalde ‘mediamomenten’ met de Oranjes. Denk aan een fotosessie in Lech, in de tuin van het paleis of, hoe avontuurlijk, op het strand van Scheveningen. Met een beetje geluk zijn de honden er ook bij. Wie iets publiceert wat de overheid ongewenst vindt, riskeert op de zwarte lijst te belanden.

De RVD beloont en straft, zoals bij peuters en kleuters

De RVD hanteert dus het principe van belonen en straffen, zoals ouders weleens doen bij de opvoeding van hun peuters en kleuters.

Niet geheel onbelangrijk is dat de mediacode eenzijdig door de RVD is opgesteld, zonder afstemming met de pers. De Rijksvoorlichtingsdienst bepaalt wat nieuwswaardig is om te berichten over de leden van het Koninklijk Huis en wat een inbreuk op hun privacy zou zijn. Dat dit botst met het principe van vrije nieuwsgaring is evident.

Aan de andere kant: zolang media komen opdraven bij die geregisseerde fotosessies en die beelden afdrukken (ja, ook Trouw), wordt het bestaan van die mediacode gelegitimeerd. Die RVD-richtlijn is dus meer dan een dictaat vanuit het paleis, in de praktijk heeft de pers deze werkwijze breed geaccepteerd, uit angst geen onderdeel meer te mogen zijn van de Oranje-show.

De vraag die zich hier opdringt: is de mediacode noodzakelijk voor een onbezorgde studietijd van de kroonprinses? Zo ongeveer iedereen zal haar dat gunnen, privacy tijdens misschien wel de leukste jaren van haar leven. Maar een troonopvolger is geen normale student. Nieuws kan zich altijd aandienen. En dan hebben we geen RVD nodig om de spelregels te bepalen, daar is de wet voor.

Een kwestie van fatsoen, in combinatie met de juridische grenzen

Journalisten kunnen zelf de afweging maken of een bericht over de prinses echt zo belangrijk is dat haar privacy moet worden geschonden. Het is een kwestie van fatsoen, in combinatie met de juridische grenzen. Het Koninklijk Huis kan altijd naar de rechter stappen om een publicatie aan te vechten. Er ligt privacywetgeving en er is genoeg jurisprudentie.

Dat maakt de mediacode tot iets onzinnigs. We moeten ervanaf. De eerste stap is die fotosessies boycotten. Tenzij media (ja, ook Trouw) het prettig vinden als klein kind behandeld te worden, dat kan natuurlijk ook.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.