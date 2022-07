Weg met de flexcontracten, zegt de VVD-minister. Halleluja!

De personeelstekorten hebben ons land naar een punt gevoerd waarop er eindelijk, eindelijk hier en daar een inzichtje ontstaat over hoe je met werkende mensen om zou moeten gaan. Maar oude ideeën zijn hardnekkig. In een land waar de VVD al bijna dertig jaar in de regering zit, ­afgezien van drieënhalf jaar Balkenende-IV, is de neoliberale geest van marktwerking, privatisering, flexibilisering en afbraak van sociale zekerheden niet zomaar ineens verdwenen.

De tekenen zijn niettemin veelbelovend. De chaos op Schiphol, hoe vervelend ook voor reizigers, is een klein feestje voor critici van het neoliberalisme. Eindelijk steken werknemers hun middelvinger op tegen lage uitbuitlonen en flexcontracten, en staan topmanagers met de handen in het gesoigneerde haar.

Jaja, u leest het goed

NRC interviewde onderwijsministers ­Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) en Dennis Wiersma ­(Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) over hun plannen om het lerarentekort aan te pakken. Wat dachten de heren van het ­advies van de Sociaal-Economische Raad om leraren meer uren te laten draaien? Wiersma: “De opmerking dat je het tekort oplost ‘als iedereen een uurtje extra gaat werken’ is een klap in het gezicht van leraren. […]. Maar er zijn ook schoolbesturen die tegen leraren zeggen: extra werken kan niet. Of: een vaste aanstelling zit er niet in. Dat kán niet meer. Daar gaan wij besturen op aanspreken en ze desnoods dwingen met wet­geving.”

Jaja, u leest het goed: weg met de flexcontracten, zegt de VVD-minister. En aan het eind van het interview verzucht hij: “Onderwijs is te belangrijk om te zeggen: ‘We zien wel hoe het loopt’. Misschien hebben we het wel te lang laten lopen. Dan krijg je de situatie waar we nu inzitten. Dat willen we niet meer.”

Halleluja.

Nog niet iedereen is mee

Het is even wennen. Vaste aanstellingen, loonstijgingen, verbeterde arbeidsvoor­waarden. De vraag is of iedereen ook echt mee is. Nog geen jaar geleden vond de directeur van werkgeversvereniging AWVN, ­Raymond Puts, dat loonsverhoging als oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt ‘het slechtste is wat je kunt verzinnen’. Hij is nog niet op zijn woorden teruggekomen.

Misselijk is dat. Het Centraal Planbureau (CPB) gaf onlangs aan dat bedrijven minder last hebben van de hoge prijsstijgingen dan huishoudens. ‘De bedrijfswinsten nemen al een paar jaar toe’, schrijft het bureau, ‘terwijl huishoudens te maken hebben met hogere energielasten.’ En dus kunnen de lonen omhoog, meent het CPB: ‘Een eenmalige loongolf kan voor een gelijkmatiger verdeling van de lasten zorgen.’

Het is rottig feestvieren met boven het land zo’n wolkendek van crises, maar ergens tussen al dat grauw, zie ik toch een paar straaltjes zonneschijn doorbreken.