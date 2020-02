De vraag die Monic Slingerland deze week aan de lezers voorlegde, vond ik zeker relevant: ‘Maakt het u uit hoeveel vrouwen er in de krant staan?’ Eerst wilde ik de vraag positief beantwoorden. In de periode dat ik bij deze krant kwam werken, meldde bijvoorbeeld de hoofdredactie met gepaste trots dat de redactie van Trouw verhoudingsgewijs in Nederland de meeste vrouwelijke leden telde. Hoewel Monic ons verzekert dat ‘voor de opinieredactie de strekking van het artikel belangrijker is dan de sekse van de auteur’, wordt in het algemeen veel vrouwen als een bonus ervaren en andersom te veel mannen als een malus.

Maar na veel nadenken kwam ik erachter dat de lezersvraag van deze week tegen de progresserende loop van de geschiedenis indruist. Ja, zelfs erg conservatief oogt. Zijn we soms niet al een tijdje bezig om de geslachtbarrières te slechten? Nadruk op gender is nu juist reactionair, polariserend, contraproductief en zorgt voor veel genderfrustratie. Mannen dienen te feminiseren en powervrouwen door hun glazen plafond heen te breken. Zo zullen ze elkaar ooit in de genderneutrale zone ontmoeten en als twee druppels water in elkaar vloeien.

Weg met de fabel van de biologische verschillen! Wie als ‘cisman’ of ‘cisvrouw’ opgroeit (‘cismensen’ zijn mensen van wie de genderidentiteit overeenkomt met hun geboortegeslacht) kan er ooit achterkomen dat hij in feite altijd ‘non-binair’ is geweest. Volgens Transgender Netwerk Nederland (TNN) noemt iemand zich non-binair ‘als de labels man of vrouw op geen enkele wijze bij hem/haar passen, of alleen bij vlagen’. TNN beveelt om de non-binairs met ‘hen’ aan te duiden, zoals in Zweden. Voorbeeld: ‘Ik was bezig de film te volgen, zij ook maar hen niet’.

Alsof er een kernkop in de studio ontplofte

Nu is minister Dekker voor rechtsbescherming van plan om de transgenderwet te wijzigen. Iedereen zal voortaan zelf zijn geslacht mogen bepalen, zonder artsenverklaring. Met andere woorden: ombouwen is niet meer nodig.

Iemand die daar fel tegen ageert, is jurist Caroline Franssen (Opinie 28 januari). Vorige maand debatteerde zij in het radioprogramma ‘Dit is de dag’ met Sophie Schers van TNN. Franssen zag in Sophie Schers geen vrouw, maar nog steeds een man en zei: “Transgeïdentificeerde mannen zijn mannen”. Alsof er toen een kernkop in de studio ontplofte. Transgender Schers kondigde live in het programma aan dat ze Franssen voor het gerecht ging slepen wegens ‘discriminatie’. Ze wil als vrouw en niet als man worden aangesproken.

In een al complexe wereld die door rare pressiegroepen nog onbegrijpelijker wordt gemaakt, is het goed om uiterst voorzichtig te zijn met de gendermaterie. Het diversiteitsideaal is nu al door de nieuwe genderorthodoxie ingehaald en het turven van vrouwen dus passé en irrelevant. De vraag van Monic had eigenlijk moeten luiden: ‘Maakt het u uit hoeveel cisvrouwen, transgeïdentificeerde wezens, non-binaire dingen, transgenders, cisseksuelen of genderneutralen er in de krant staan?’

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.