Weg met dat leenstelselgedrocht!

Aha, de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) heeft dit onderzocht. Iedere keer als de DUO, of aanverwante instanties voorbij komen begint mijn bloed te koken. Dan denk ik weer aan het gemopper van mijn oudste zoon, die tijdens het kiezen van zijn studie de bureaucratische molen van de DUO leerde kennen. En ja, ook ik verloor mij toen maar eens in het woud van websites van de UVA tot en met de DUO.

Waar was Groningen gebleven als veilig bastion van studiefinanciering in deze wildernis, waarom moet ik nu in vredesnaam weer drie dagen wachten op een activatiecode van de DigiD en waarom mag ik dat dan niet even voor mijn zoon regelen? Nee, mevrouw dat kan niet want uw zoon is meerderjarig en ja, dan ben ik dus op het punt dat ik mijn laptop en telefoon uit het raam wil smijten en alleen maar heel hard wil schreeuwen.

Go, go, geef onze jongeren lucht, weg met dat leen­stel­sel­ge­drocht!

Het erge is, dat je al dit gedoe door moet om vrijwillig een torenhoge studieschuld aan te gaan. Nog steeds kan het me woest maken, het leenstelsel en de gevolgen ervan. Moeders die tegen mij zeggen: “Oh, ja, laat jij je kinderen alles lenen? Nou, ik wil niet dat mijn kind zo’n hoge schuld heeft hoor, wij betalen alles voor hem”, die kan ik bijna wel ter plekke neerhoeken. Hoe ga ik dat ooit kunnen betalen? Voor ik het goed en wel in de gaten had, is dat leenstelsel erdoorheen gerommeld. Als ik het echt door had gehad was ik de straat op gegaan. Waarom deed niemand dat? En des duivels ben ik, op die politici die zelf zorgeloos 100 jaar hebben kunnen studeren op overheidspoen en vervolgens met slappe zwetsverhalen komen over investeren in jezelf, dat we nu gemotiveerde studenten krijgen en echt, we gaan zorgen dat u dit geld weer terug gaat zien in de kwaliteit van het onderwijs. No way. Deze generatie studenten gaat zwaar de klos zijn. Onderwijsvernieuwing gaat zo traag als een slak.

De leukste tijd uit je leven Mijn zoon sukkelt nu zijn tweede studiejaar in, nadat ie weer van studie is veranderd. Bij hem en zijn generatiegenoten zie ik verlamming, keuzestress en faalangst hand in hand gaan. Wat als ze verkeerd kiezen? Hoe gaan ze hun studie ooit terugverdienen? Hoe kunnen ze een kamer van 600 euro betalen? Hoe kan een studie zinvol zijn als je geen idee hebt wat je moet doen? Waarom studeren als op YouTube mensen rijk worden met simpele dingen? Had ik maar niet steeds tegen mijn kinderen gezegd dat de studententijd de leukste tijd uit je leven is. Mijn zoon voelt zich bekocht. Hij vindt er geen klap aan en maakt zich zorgen. En ik snap hem. Ze raken compleet geblokkeerd. Dus toen ik vanochtend het bericht las dat de nieuwe formatie met ChristenUnie en D66 erbij de kans op terugkeer van de basisbeurs vergroot kon ik alleen maar roepen: Go, go, geef onze jongeren lucht, weg met dat leenstelselgedrocht!

