Weg met al die toetsen en examens. Wees mild

Als ik dit jaar een toets moest doen voor mijn prestaties, scoorde ik onder de maat. Met kleine kinderen thuis, een man met veel passie voor zijn werk en een pleegdochter die het moeilijk heeft, lukte het mij niet om mijn werk te doen als de jaren hiervoor. Gelukkig ben ik al 38. Stel dat mijn werkgever in mijn jaarlijkse gesprek zou benoemen dat ik een achterstand heb. “Je presteert ondermaats”. “Je loopt ver achter op al die andere 38-jarigen.” Mijn werkgever zal zeggen dat ik de weekenden moet doorwerken en deze zomer maar geen plannen moet maken.

Met een enorme to-do-lijst ploeter ik me het komend jaar door het leven. Al die achterstanden wegwerken. Ik meet me aan vrienden met dezelfde leeftijd. Hopelijk kom ik ooit op niveau. Hoe zou dat voelen?

Je kunt gewoon vragen hoe het voelt. Aan alle ‘kinderen met achterstand’ waarover in de media gesproken wordt. ‘De corona-generatie’. En nu wil een groep volwassenen een ‘nationaal programma onderwijs na corona’. Bijlessen en zomerscholen om alle achterstanden in te halen. Een schoolgaand kind vertellen dat het achterstand heeft, levert hem een 3-0 achterstand op. Een kind serieus nemen en volgen in zijn ontwikkeling is wat wij moeten doen.

Stop met bindende toetsen en examens

Want oh, wat hebben we een boel meegemaakt het afgelopen jaar. Wij mensen hebben veel geleerd over ons mensen. En dat is heel waardevol. We hebben geleerd hoe belangrijk het is om ongelijk te behandelen. Dat elk kind en elke volwassene iets anders nodig heeft. Dat we geen controle hebben, maar moeten vertrouwen. We kunnen niet anders.

Dus hou alsjeblieft op met bindende Cito-toetsen en eindexamens, want het bewijst niets. Het bewijst alleen dat ons systeem niet kan omgaan met verandering. Laten we inspirerende mensen zijn en samenwerken. Laten we groepen 9 maken waarbij het primair en het voortgezet onderwijs samenwerken. Laten we het laatste vo-jaar alvast met een vervolgopleiding mengen. Laten we zorgen dat onze kinderen zien dat wij ook flexibel zijn en kunnen leren van wat we tegenkomen. Laten we het systeem aan de kant zetten en mensenwerk gaan verrichten.

Wees mild voor je buurvrouw, voor de jongen onder het viaduct, voor je zwager die te veel drinkt, voor je depressieve oma, voor al die ‘kinderen met achterstand’. Geef die jongen uit de buurt de laptop die je niet gebruikt en kinderen het vertrouwen dat ze verdienen.

Wees mild.

