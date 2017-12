Weet u, het moderne internet is een beetje zoals een koninklijk paleis

Daar was een foto te zien van een bijeenkomst van leden van de Noord-Koreaanse arbeiderspartij WPK, die in een immense congreszaal hun steun aan hun leider Kim Jong-un kwamen betuigen.

Lees verder na de advertentie

Misschien had u dergelijke taferelen in gedachten toen u, in uw kersttoespraak, over die beangstigende buitenwereld repte, die zich achter onze gordijnen bevindt.

Beangstigend was het wel om die honderden mannen eendrachtig in het gelid te zien bevestigen dat ze geen individuele mening mogen hebben. Was het u ook opgevallen hoe mager en ingevallen hun gezicht niet was? Hoe zou het dan gesteld zijn met alle die hongerige andere Noord-Koreanen die de gunsten van de WPK-partij niet bereiken?

Somberheid Laten we de gordijnen openschuiven om onze eigen wereld achter de ruiten beter te aanschouwen. Wat u en ik zien, is een tevreden en relatief gelukkige natie, die onlangs door het Sociaal en Cultureel Planbureau uitvoerig is beschreven. Nee, nog geen paradijs op aarde omdat er voldoende problemen zijn die aangepakt dienen te worden. Maar wel een land dat een ongekende vrijheid van expressie, godsdienst en mobiliteit kent. Een goed georganiseerd land met burgers die een grote mate van tolerantie aan de dag leggen. Uw kersttoespraak was er een van somberheid, die grensde aan wat we vroeger ‘doemdenken’ noemden En toch was uw kersttoespraak er een van somberheid, die grensde aan wat we vroeger ‘doemdenken’ noemden. Wie heeft u dit beeld gesouffleerd of is dit uw eigen waarneming? Ik begrijp dat in uw familie publieke weerspiegelingen een zekere calvinistische inslag moeten hebben. Maar als we te ver van de werkelijkheid afdwalen, ontstaat een probleem. Net als uw moeder, in haar kersttoespraak uit 2009, legt u het accent op nieuwe communicatiemiddelen die, volgens haar toen, de eenzaamheid en vervreemding zouden bevorderen. U zei: ‘Nuance en inlevingsvermogen lijken bij voorbaat het onderspit te delven en Twitter maakt het debat soms bitter. Steeds meer mensen houden hun digitale deur het liefst dicht.’