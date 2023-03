Weet u al wie uw stem krijgt in het bestuur van uw waterschap?

De waterschapsverkiezingen gaan over veel meer dan genoeg schoon water.

Of ik voor een verbod op de hengelsport ben. Het is de tweede vraag die ik krijg in de Stemwijzer voor de waterschapsverkiezingen. Ik woon in de polder, tussen rivieren, een meter onder NAP. De dreiging van hoog water of juist van droogte is er veel reëler geworden. Het waterschap kan niet alles doen om ons te redden, maar wel iets. Op het bord met de affiches van de partijen die meedoen staan maar liefst dertien partijen. Wat hebben ze te bieden?

Wat wil Lijst Water Natuurlijk, wat staat Water Lokaal voor ogen, of het Belang van Nederland, de partij van Van Haga? Waar staat de SGP, toch een bekende naam, als het over water gaat? Ik kan het invullen van de Stemwijzer aanbevelen, al was het maar om te weten te komen waar de waterschappen juist niet over gaan. Bij enkele van de twintig vragen geven sommige partijen als toelichting geen mening te hebben. Het ligt niet op het bordje van het waterschap. ‘Is geen kerntaak’ klinkt het dan ferm.

Over veiligheid in geval van extreem weer, dus maatregelen nemen tegen hevige regenval, zijn alle partijen het eens. Behalve de BBB, die vindt extra maatregelen niet nodig. Moeten waterschappen ook meebetalen aan het klimaatbestendig maken van wijken? Sommige partijen zeggen: geen taak van het waterschap.

Concentreren op de kerntaak, of juist niet?

Moet het waterschap meedoen met maatschappelijke initiatieven? De meningen zijn verdeeld. Schade door klimaatverandering voorkomen of repareren? Alle zijn het eens. Voorkomen is beter dan genezen.

Maar dan de regenton. Een echte splijtzwam. Moet het waterschap regentonnen gaan subsidiëren? Dit is een uitgelezen kans om het verschil te maken. BBB houdt zich elegant op de vlakte: regenwater opvangen is goed. Geen woord over de vraag wie dat dan betaalt. Water Lokaal is spathelder: prima, maar zelf betalen. Het Belang van Nederland is ook duidelijk: subsidie voor regentonnen is geen kerntaak en “brengt onnodige kosten met zich mee’’. De Partij voor de Dieren is voor subsidiëring.

En dan de hamvraag: moeten de waterschappen zich concentreren op hun kerntaak: veilige dijken, schoon water en genoeg water? Of is het tijd om breder te kijken, ook naar recreatie, natuurbeheer en groene stroom? De meeste partijen, acht stuks, zijn juist voor een verbreding van taken. De vijf meer rechtse partijen zijn voor concentreren op de kerntaak, want dat is al moeilijk en duur genoeg.

Er is, kortom, genoeg te kiezen bij de 21 waterschappen, elk met eigen kwesties. Van kleine thema’s, dichtbij huis, zoals regentonnen en hengelaars, tot grote thema’s als omgaan met droogte en dreiging van overstromingen. Nog iets meer dan een week om erover na te denken.

Over de hengelsport zijn SGP en BBB het trouwens helemaal eens: daar heeft het waterschap niets over te zeggen.

Weet u al wie uw stem krijgt in het bestuur van uw waterschap?