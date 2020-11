Wees welkom voor de Anton de Kom-lezing en het columnistenfestival, thuis vanuit de huiskamer

We hebben er met een paar betrokkenen stevig over nagedacht of we ons jaarlijkse columnistenfestival dit jaar zouden laten doorgaan. Kun je nog wel spreken van een festival als de coronacrisis je zoveel beperkingen oplegt dat er nauwelijks Trouw-lezers aanwezig kunnen zijn en dat geïnteresseerden vanuit huis de livestream moeten volgen? Is dat wel leuk?

Beelden van eerdere festivals flitsen als mooie herinneringen door ons hoofd. In de enorme ontvangstruimte van het Amsterdamse pand waar de krant is gevestigd, maakten cartoonisten tekeningen voor de lezers. De ‘festivalgangers’ ontmoetten er fotografen die vertelden over hun werk en hingen als luisteraars aan de lippen van de breed articulerende Ephimenco in leren broek. De herinnering ook aan het festival in de hal van het voormalige Werkspoor, in zijn industriële aftakeling een monument van vroeger optimisme. En het jubileum in de drukkerij waar we het 75-jarig bestaan vierden van de krant. Sportcolumnist Marijn de Vries deed een fietsclinic waaraan lezers op spinningfietsen konden meedoen.

Das war einmal.

Met z'n allen de Anton de Kom-lezing meebeleven

Fantastische herinneringen. Je vraagt je af of dit ooit nog zal terugkomen. Laten we hopen van wel. Deze lezers- en columnistenfestivals speelden in onze achterhoofden een rol bij onze afweging om het feest dit jaar wel of niet te laten doorgaan. Toch viel het kwartje vol overtuiging naar doorgaan. En dat gold ook voor de Anton de Kom-lezing op woensdag 25 november, die we samen met het Verzetsmuseum organiseren. Abdelkader Benali houdt de lezing, politicoloog Kiza Magendane en actrice Urmie Plein reageren. Aanvang 19.30 uur (te volgen op Trouw.nl of de website van het museum).

Culturele instellingen, bedrijven en organisaties hebben inmiddels ruime ervaring opgebouwd met het livestreamen. De techniek om dit voor elkaar te krijgen is inmiddels van professioneel niveau. Concerten, theateroptredens, lesgeven, webinars, borrels met je vrienden, het kan tegenwoordig allemaal via livestreams.

En misschien nog wel belangrijker is dat mensen eraan gewend zijn geraakt. Vanwege de risico’s op corona, of vanwege de door de overheid opgelegde maatregelen, blijven mensen liever thuis of mogen de deur niet uit.

Nieuwe kansen, maar de gezelligheid moet je er bij denken

We hebben goede ervaringen met de presentatie van de winnaar van de Duurzame 100 in oktober in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger, waar zo’n vijfduizend mensen naar keken. Een veel groter publiek dan bij de eerdere evenementen waar iedereen in levende lijve bij mocht zijn. Livestreamen biedt nieuwe kansen. Maar, dat moet wel worden gezegd, de gezelligheid moet je erbij denken.

Desondanks besloten we het columnistenfestival, dat vanmiddag in het Pakhuis wordt gehouden, door te laten gaan. U kunt dit volgen via Trouw.nl. Ik verheug me nu al op het gesprek tussen de columnisten Ephimenco en Babah Tarawally of tussen Bart Zuidervaart, chef parlementsredactie en columnist Nelleke Noordervliet. Rosita Steenbeek zal via een liveverbinding vanuit Rome acte de presence geven, Beatrijs Ritsema beantwoordt vragen van lezers en Maaike Bos vertelt over haar werk als tv-recensent. En Pieter Geenen is thuis gefilmd.

Wees welkom met zijn allen voor de Anton de Kom-lezing en het columnistenfestival, thuis vanuit de huiskamer.

Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant.