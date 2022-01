Wees liever jezelf, hooggeachte poppetjes

Nu alle aandacht uitgaat naar de namen, en u weet over wie ik het heb, is de verleiding groot om er vermanend op te wijzen dat het niet draait om de poppetjes, maar om de inhoud, niet om de knikkers, maar om het spel. Maar ik zie ervan af, want de waarheid is: zonder knikkers geen spel, zonder poppetjes geen inhoud.

Hoezeer de persoon van de politicus ertoe doet, bleek vorige week nog eens uit een anekdote over Hans Wiegel en Ed van Thijn, opgediend in De Volkskrant. De VVD’er en de PvdA’er deden in de jaren zeventig mee aan een wetenschappelijk onderzoek, waarbij ze hun eigen achterban een tekst van de ander voorlazen. Wiegel kon het zich nog goed herinneren: “Ik sloeg opeens rabiaat linkse taal uit, maar mijn toehoorders vonden het prachtig omdat het uit mijn mond kwam. Van Thijn stond het VVD-programma voor te lezen; groot applaus van de PvdA-aanhang! Kijk, dat noem ik vertrouwen.”

Als dit werkelijk zo is gebeurd, ging het inderdaad om vertrouwen, maar dan wel op een griezelige wijze: blijkbaar zijn mensen in staat alles toe te juichen, als het maar uit de mond van de eigen leider komt. Waarbij aangetekend moet worden dat zowel Wiegel als Van Thijn politici waren die van hun hart geen moordkuil maakten, dit waren gedreven mannen die hadden bewezen - althans in de ogen van hun aanhangers - betrouwbaar te zijn.

Tegenwoordig is het omgekeerd: niemand verdenkt de kiezers van een teveel aan vertrouwen, er heerst scepsis en frustratie, die zich manifesteert in wispelturig stemgedrag, versnippering en regelrechte afkeer van de democratie. Daar zijn allerlei oorzaken voor, maar de belangrijkste is misschien wel dat de hoogste Haagse wijsheid die van de politieke marketing is geworden. De poppetjes worden zeker in de schijnwerpers gezet, maar niemand krijgt te zien wie ze echt zijn. Uit angst om electoraal niet in de smaak te vallen of zelfs afgestraft te worden, gaan politici datgene ‘leveren’ waarvan ze denken dat het geleverd moet worden, almaar wijzend op hun resultaten. Ze zijn zeker van hun zaak en daadkrachtig, ze hebben de boel altijd onder controle, desnoods leggen ze je het graag nog een keer uit.

Het parlementaire onderzoek naar de toeslagenaffaire toonde al aan dat beeldvorming de voornaamste drijfveer was achter het handelen van de regering, en dat wordt nu bevestigd door wat onze hoogste gezant in Afghanistan zegt over de terugtocht uit Kaboel. Die operatie werd gestuurd - en gehinderd - door politieke motieven, daar lag de winst of het verlies. “Niemand durft impopulaire beslissingen te nemen en iedereen denkt maar na over de vraag: hoe komt het over, hoe kom ik er zelf uit?”, aldus diplomaat Cees Roels - inmiddels met pensioen - in De Volkskrant.

Het zal voor bewindslieden niet zelden een beproeving zijn om het permanente functioneringsgesprek binnen te stappen dat ‘Tweede Kamer’ heet, in het openbaar, met camera’s. Dan wordt ontwijken de hoogste kunst, en is de gewiekste politicus de beste. Maar vertrouwen kweekt het niet. Wees daarom liever jezelf, hooggeachte poppetjes.