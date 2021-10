Wees in deze opgefokte samenleving liever scherp dan bot

Op sociale media, ik vertel niets nieuws, is het dag en nacht gratis prijsschieten op de medemens, waarbij naar believen kan worden gekozen uit de categorieën beledigen, vernederen, beschimpen en bedreigen. Maar je kunt er ook andere dingen vinden: waardevolle en inhoudelijke bijdragen uit alle mogelijke hoeken, en zinnige gedachtewisselingen over prangende vragen – bijvoorbeeld over de gevaren van het digitale lynchen.

Journalist Ton F. van Dijk begon zo’n gedachtewisseling vanwege de behandeling die Sywert van Lynden ten deel valt, de man die miljoenen opstreek met mondkapjes die hij ‘om niet’ zou leveren. “Los van de (enorme) fout die hij gemaakt heeft, is het zonder precedent wat hij in de media over zich heen krijgt”, tweette Van Dijk, en ik veronderstel dat hij met ‘media’ vooral de zogeheten ‘sociale’ variant bedoelde. Hij vervolgde: “Het is moeilijk voor te stellen wat dit met een mens doet. Misschien iets om over na te denken?”

Er kwamen honderden reacties. Bijval, weerwerk, kanttekeningen. Er werd op gewezen dat Van Lienden zichzelf eenvoudig zou kunnen rehabiliteren door het oneigenlijk verkregen geld terug te storten. Ook waren er die vielen over Van Dijks ‘zonder precedent’: werden mensen als Sigrid Kaag en Sylvana Simons niet net zo smerig behandeld, en dat terwijl zij de publieke zaak dienden in plaats van er misbruik van te maken? Terechte punten. Maar het ging Van Dijk er niet om het gedrag van Van Lienden goed te praten, hij vroeg ons te letten op ons eigen gedrag: “We zijn de grens van de minimale medemenselijkheid een beetje uit het oog verloren, zo voelt het.”

De vraag is deze: hoe houd je kritiek en oordeel zuiver in een tijd waarin de stem van de hoon luider klinkt dan die van het argument? Niet alleen op Twitter, maar tot in de Staten-Generaal aan toe? Lees wat Bart Snels vorige week schreef bij zijn terugtreden als Kamerlid: “De Haagse politiek leek het afgelopen jaar alleen nog te gaan over het ­beschadigen van anderen. Om de ­haverklap worden bewindslieden voor leugenaar uitgemaakt, worden ambtenaren in het beklaagdenbankje gezet, worden er moties van ­afkeuring en wantrouwen ingediend. Het was destructieve politiek die de boventoon voerde.”

Is de cultuur van de straat doorgedrongen tot het parlement of is het andersom en legitimeert een los­geslagen parlement de opgefokte ­mores in de samenleving? Het zal ­allebei waar zijn, vermoed ik. En ik betwijfel of het vroeger zoveel beter was – we hadden geen sociale media, maar een minister kon in een krant rustig vergeleken worden met Adolf Eichmann (Piet Grijs over Onno ­Ruding) en bij een vergadering van de Centrumdemocraten werd een heel hotel in brand gestoken door linkse tegenstanders.

Er zijn, met andere woorden, ­altijd factoren die meewerken aan het losbreken van onze minder ­nobele neigingen, maar het zijn toch echt onze eigen neigingen. Zelfbeheersing is een kunst, temeer als woede gerechtvaardigd is, en dat is het vaak genoeg.

Maar wees liever scherp dan bot.