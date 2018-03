Weerzien met een paar dubieuze lokale politici

Deze Hagenezen - die rond 1980 furore maakten als de voormannen van de Tegenpartij - ontsnapten even uit de oude doos in ‘Van Kooten en De Bie snappen geen bal van de natuur’. Natuur is dit jaar het thema van de Boekenweek en al elf jaar lang maken onze nooit geëvenaarde humorkoningen rond dat thema een compilatie van toepasselijke fragmenten.

Met zaterdag een filmpje waarin de populistische Jacobse en Van Es een partijknokploeg aan het trainen zijn in de duinen. Het had per saldo niet heel veel met de natuur te maken, maar sloot wel mooi aan bij dat andere grote thema deze dagen: Hoe bereidt het land zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen?

Je schijnt niet met je leuter op een plakzuil te mogen Jelle de Graaf van de Piratenpartij Amsterdam

De omroepen brengen dit keer meer lokale politici in beeld dan ooit. Achtergrondprogramma’s als ‘Typisch Tuinzigt: Verkiezingen’ en het even liefdevol gemaakte ‘Ons Belang’ bij AvroTros blijven ver weg van Den Haag en nemen echt de tijd voor al die kleine partijmensen. Met als gemene deler: lokale politiek is amateurwerk. En dan bedoel ik ‘amateur’ niet als tegenhanger van ‘professioneel’, maar vooral in de letterlijke betekenis van ‘liefhebber’. De betrokkenheid van veel lokale politici voelt volledig oprecht, de passie spat geregeld van het scherm.

De kleding soms ook. AT5 zond een opmerkelijk interviewtje uit met lijsttrekker Jelle de Graaf van de Amsterdamse Piratenpartij. Hij staat in adamskostuum op de verkiezingsposters, draagt alleen het bordje ‘Niets te verbergen’. Waarom? Hij wil dat mensen beseffen dat ze heus wel iets te verbergen hebben als het gaat om privacywetgeving. Dat deze verkiezingsstunt waarschijnlijk illegaal is (Jelle: "Je schijnt niet met je leuter op een plakzuil te mogen") was niet zijn grootste zorg. Want die was: hoe vertel ik het mijn moeders? Meervoud ja: leuk, dat hoor je ook niet iedere dag.

Jelle de Graaf van de Piratenpartij Amsterdam, voor de poster met zijn naakte beeltenis. © RV

Het campagneblog van nos.nl geeft ook veel berichten door vanuit de gemeenten, maar werd deze zaterdag - blits omgedoopt tot ‘Super Saturday’ - toch vooral gekleurd door landelijke kopstukken. Ondanks de kou probeerde Buma kiezers warm te maken in Gouda, zagen we Marijnissen in Oss, Kuzu in Rotterdam, Segers in Urk. Berichten zónder dit soort Hagenezen hadden een vrij hoog folkloregehalte. Zoals over een lijsttrekker uit Winterswijk die woedend een stoel wegtrapte nadat hij een black-out kreeg tijdens een speech. En over mysterieus verdwijnende GroenLinks-posters in Deventer.