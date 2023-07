Weeralarmen zijn nuttig, maar kijk vooral ook uit het raam

Mensen praten graag over het weer, en al haast even graag over het weeralarm. Nadat storm Poly op woensdagochtend een spoor van ontwortelde bomen door een deel van het land had getrokken, klonk er overal kritiek: het KNMI had de ernst van de storm pas veel te laat ingeschat, en had veel eerder dan 8 uur ’s ochtends code rood moeten afkondigen.

Ze kunnen het daar in De Bilt niet snel goed doen, want het instituut kreeg ook al regelmatig kritiek omdat er juist te kwistig met waarschuwingen zou zijn gestrooid, terwijl het noodweer achteraf dan best meeviel. En of het nu te terughoudend of te voortvarend was, er zijn meestal wel commerciële concurrenten van het meteorologisch instituut te vinden, die de kritiek willen vertolken.

Het weer is nu eenmaal onzeker

Maar het weer is nu eenmaal onzeker. Zeker in de zomer kan een storm zich snel ontwikkelen, met grote marges van onzekerheid. Het KNMI had op dinsdag al een code geel afgegeven, een nog relatief vrijblijvende waarschuwing. ’s Nachts werd opgeschaald naar code oranje, en het echte weeralarm, code rood, kwam pas ’s ochtends.

Er zaten toen al mensen in de trein, die achteraf gezien misschien liever thuis waren gebleven. Net zoals er in eerdere gevallen misschien mensen of organisaties plannen omgooiden, die achteraf gezien best doorgang hadden kunnen vinden.

Dat is natuurlijk vervelend, maar de neiging om de voorspellende instanties achteraf medeverantwoordelijk te maken voor het geleden leed is niet helemaal proportioneel, en niet alleen omdat het weer wispelturig is. De terugkerende discussies over het weeralarm zeggen namelijk ook iets over de mate waarin we het als maatschappij wel heel gerieflijk vinden om risico’s uit te besteden aan externe partijen.

Schijn van objectiviteit

Een schooldirecteur die moet besluiten om de leerlingen wel of niet naar huis te sturen, staat voor een lastige keuze, net zoals de organisator van een festival die moet besluiten of de tenten wel of niet opgezet moeten worden, of een werknemer die moet besluiten of ze wel of niet de auto pakt. Die lastige keuzes kunnen we de schijn van objectiviteit geven door ze aan de kleurcodes van het KNMI te relateren.

Maar het is precies dat: de schijn van objectiviteit. Want ook professionele meteorologen moeten werken met modellen die een marge aan onzekerheid kennen. Wie wil weten of het veilig is om op de fiets of in de auto te stappen, kan ook ouderwets uit het raam kijken, om een eigen afweging te maken. Misschien moeten we dat weer wat vaker doen, en die kleurcodes zien als niet meer dan een hulpmiddel. Want veel van de discussie over weeralarmen, is in wezen discussie over onze eigen verantwoordelijkheid, die we misschien iets te gretig hebben afgewenteld op een externe partij.