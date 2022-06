Weer zet de Europese Commissie Rutte in zijn hemd

Premier Rutte moet de beelden van het Europese triumviraat in zijn te krappe treincoupé met verbazing hebben aanschouwd donderdagochtend. Het driemanschap van de grote EU-landen Duitsland, Frankrijk en Italië, vrolijk poserend voor de camera’s in de nachttrein naar Kiev, was een geslaagde communicatiestunt. Of de Nederlandse premier vooraf op de hoogte was gesteld van dit in het geheim gearrangeerde, hobbelige tripje, is de vraag. Maar dat Rutte dolgraag in die trein had willen zitten, is onwaarschijnlijk.

En als hij, als in een wraakzuchtige droom, er toch erbij had kunnen zijn, dan was het ongetwijfeld geweest om de coupé van het EU-trio los van de treinlocomotief te koppelen: Rutte is altijd een van de meest uitgesproken tegenstanders geweest van Oekraïne als nieuw kandidaat-lid van de Europese Unie. Gisteren, met het advies van de Europese Commissie (EC) om Oekraïne de status van kandidaat-lid toch te gunnen, moest de premier constateren dat zijn nederlaag een feit was. Alweer liet de Europese rem waarop hij trapte hem in de steek.

Begin juni was het niet anders: toen besloot de Europese Commissie om de miljarden euro’s aan coronasteun voor Polen toch te deblokkeren. Eerder vond de EC dat de aantasting van de rechtstaat in Polen een dam wierp om de miljardensteun te kunnen goedkeuren. Rutte vond dat Polen gestimuleerd moest worden om ‘het goede pad te kiezen’ en daarom was Nederland er mordicus op tegen om geld uit het coronaherstelfonds aan Polen te gunnen. In Warschau was men eind vorig jaar woest en een regeringswoordvoerder zei over die premierem Holandii Markiem Rutte: ‘Hij is de laatste persoon die Polen de les mag lezen over problemen met de rechtstaat.’

Rutte heeft last van Murphy’s law

Goed, over die treinreis naar Kiev kan Rutte troost putten uit de negatieve reacties in Frankrijk. Niet dat Macron een bezoek aan Kiev niet had mogen afleggen. Dit werd van hem, als EU-voorzitter sinds januari, veel eerder verwacht. Maar dat hij zijn reis drie dagen voor de tweede ronde van de Franse Kamerverkiezingen plande, leek verdacht veel op een electorale stunt.

Al bij vertrek naar Oost-Europa dinsdag, stond Macron, on-Frans en Trump-achtig, voor zijn presidentiële vliegtuig achter een katheder zijn kiezers te smeken: “Alvorens de nationale grond te verlaten, wil ik u overtuigen om, aanstaande zondag, een solide meerderheid aan het land te geven”. De peilingen zijn voor de partij van Macron niet gunstig als het om een absolute meerderheid gaat. Een ontmoeting met president Zelenski en een lang interview vanuit Kiev op het meest bekeken Franse tv-journaal, vormden de electorale bonus.

Dat Rutte twee keer door de Europese Commissie indirect en onbedoeld maar feitelijk toch in zijn hemd is gezet, komt op een verkeerd moment. Zaterdag was het zijn eigen partij die hem inzake de stikstofcrisis liet vallen, volgens de wet van Murphy (Murphy’s Law) ‘alles wat fout kan gaan, zal fout gaan’. Vorig jaar zei ‘een hoogste Europese diplomaat’ in het blad Courrier International: ‘Rutte is een belangrijke speler op het Europese toneel. Niemand kan doen alsof hij er niet is.’ Helemaal waar, maar dat was vorig jaar.

