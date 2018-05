Weer geeft een Kamerlid haar zetel op vlak na de verkiezingen. Vreemd

Hoe begrijpelijk het ook was na ruim vier zware tropenjaren, het was maar moeilijk te accepteren dat Jeroen Dijsselbloem onmiddellijk na de Kamerverkiezingen liet weten het vuur niet meer te kunnen opbrengen om een effectief Kamerlid te zijn.

Het viel Dijsselbloem te meer te verwijten, omdat hij aanvankelijk ontevreden was met de plek op de kandidatenlijst. Hij wist met succes te pleiten voor een betere plek en stond uiteindelijk derde op de lijst van de PvdA.

Van Tongeren vocht zich bekwaam terug in de Kamerfractie

Vergelijkbaar is het besluit van Liesbeth van Tongeren, Kamerlid voor GroenLinks, om wethouder te worden in Den Haag. Zij begon vorig jaar een persoonlijke campagne onder haar partijgenoten om alsnog op een verkiesbare plek te komen op de kandidatenlijst. Van Tongeren, geliefd onder de kiezers maar kennelijk anders beoordeeld door de partijleiding, had te horen gekregen dat er voor haar geen plek meer was in de nieuwe Kamerfractie, maar vocht zich bekwaam terug. Uiteindelijk werd ze met het zeer hoge aantal van bijna 26.000 voorkeurstemmen glansrijk in de Kamer gekozen.

Wat moeten deze kiezers en de partijgenoten die Van Tongeren graag weer op de lijst zagen staan denken van haar keuze om in te gaan op het verzoek toe te treden tot het college van b en w in de gemeente Den Haag?

Snel resultaat Anders dan Dijsselbloem blijft Van Tongeren daarmee de publieke zaak dienen en, zoals ze zelf gisteren stelde, zelfs op een plek waar ze veel concreter iets kan betekenen. Desondanks wekt de stap bevreemding. Van Tongeren is niet het enige Kamerlid dat na een jaar opstapt om wethouder te worden. Kennelijk trekt deze functie enorm voor Kamerleden, die inderdaad minder snel resultaat van hun werk zien. Ook PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma en Van Tongerens fractiegenote Linda Voortman kiezen ervoor. Dat zij nu denkt meer te kunnen betekenen als wethouder is niet onmiddellijk geloofwaardig Het zou te ver gaan dit kiezersbedrog of vaandelvlucht te noemen. Het Kamerlidmaatschap wordt immers niet tussentijds opgezegd ten faveure van een goedbetaalde baan bij één of ander bedrijf of lobbybureau.