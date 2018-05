Weer bezuinigen? Bewaar ons!

Bezuinigen hoort bij de Nederlandse identiteit. Berucht zijn de bezuinigingen voor de oorlog onder het kabinet Colijn. Voor het behoud van de gouden standaard moest er hard worden bezuinigd. Bij de gouden standaard werd de waarde van geld automatisch gekoppeld aan de prijs van goud. Het ene na het andere land liet daarom de gouden standaard vallen.

Pas toen Nederland alleen overbleef, liet ook Nederland deze koppeling los: meteen fleurde de economie op, wat bij de andere landen al eerder was opgetreden. De Nederlandse regering draaide het zo dat het toch de beste economische politiek was geweest.

De bezuinigingen onder de kabinetten Rutte verdienen een weinig beter oordeel. Buiten Nederland hebben velen verbaasd gereageerd op de recente Nederlandse bezuinigingen tijdens de diepe crisis en ze waren ook onnodig.

Nederland lift nu mee met het herstel van de wereldeconomie en het hogere begrotingstekort verdween als sneeuw voor de zon. Maar het heeft wel maatschappelijk kwaad veroorzaakt: zo zijn veel overheidssalarissen te ver achtergebleven, getuige de huidige onrust in vele sectoren. En dan noem ik nog niet eens de vele banen die verloren gingen.

Staatsschuld

Het is nu ruim een jaar rustig geweest op bezuinigingsgebied, maar helaas: 'Coalitie worstelt met bezuinigen', zo meldde Trouw. En inmiddels staan bezuinigingen aangekondigd in de Voorjaarsnota om de lagere inkomsten uit aardgas op te vangen. Ook de opbouw van een duurzame samenleving vraagt veel overheidsgeld.

Toch doet de regering naar mijn overtuiging wijs om nu niet te gaan bezuinigen. De staatschuld stijgt dan wel, maar dat is geen ramp. Nederland heeft internationaal gezien een lage staatsschuld. In de meeste landen is die veel hoger, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten waar men zonder enig probleem deze nog verder laat stijgen.

Het woord is ook misleidend, het is geen schuld zoals bij een schuld van de burger. De staatsschuld is, althans ten dele, een schuld aan onszelf. Investeren in de toekomst is altijd wijs, ook door middel van een hogere staatsschuld. Bezuinigingen gaan vooral ten laste van de midden en lagere inkomensgroepen.

En mocht de politiek toch zenuwachtig worden van een wat stijgende staatsschuld dan is een hogere inkomstenbelasting (vooral voor de hogere inkomens) te overwegen. Of anders het heroverwegen van het afschaffen van de dividendbelasting.