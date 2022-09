Wederom ondersteunt een kabinet-Rutte de markt als de markt even niet meewerkt

Met enige scepsis kijk ik uit naar Prinsjesdag. De nieuwsberichten over compensatie van de hoge gasprijzen wijzen voorlopig op een ernstig gebrek aan doel en samenhang. Het kabinet heeft Brussel gevraagd of het energie-intensieve bedrijven mag compenseren voor de hoge gasprijs. Denk aan de glastuinbouw en kunstmestfabricage. Maar we hebben in de EU juist een emissiehandelssysteem opgetuigd om die bedrijven te laten betalen voor hun CO2-uitstoot, als prikkel om minder gas te verbruiken. Die prikkel wordt nu dus buiten werking gesteld want de EU gaat overheidssteun tijdelijk toestaan. Maar het mkb krijgt die steun niet, die moet het zelf maar uitzoeken.

Waarom hebben de opeenvolgende kabinetten-Rutte steeds de mond vol gehad van marktwerking, om meteen met de subsidiepot te strooien zodra die marktwerking grote bedrijven even niet uitkomt? Hoe zit het met ondernemersrisico? En met decennialang uitstel van investeren in duurzame energie (mede dankzij de jarenlange lage prijs voor CO2-uitstoot in het EU-emissiehandelssysteem). Waarom moeten chrysantenkwekers eigenlijk koste wat kost overeind gehouden worden terwijl tijdens de coronalockdowns veel zzp’ers in de cultuursector kopje onder gingen? En wat is de reden dat we met ons belastinggeld een kunstmestfabriek aan het subsidie-infuus willen leggen terwijl we juist een overschot aan natuurlijke mest hebben?

Werkgelegenheidsbehoud is geen overtuigend argument nu we meer vacatures dan arbeiders beschikbaar hebben. Export dan? Maar Nederland en ook Duitsland hebben al jaren een te groot exportsaldo. Exportsteun zal de landen in Zuid-Europa alleen maar meer problemen geven met hun oplopende importen door de hoge energieprijzen. De balans voor een gezonde euro raakt alleen maar verder zoek.

Wie hebben de grootste huizen om te verwarmen?

Dan nog een ander gebrek aan samenhang in de voorstellen: compensatie van de armste huishoudens (en vooruit, de middeninkomens) voor de hoge gasprijs deze winter. Ook hier blijken de grootste verbruikers het meeste voordeel te behalen. Tel maar na: de accijns op benzine blijft nog een tijdje lager en de energiebelasting ook. En wie rijden de meeste autokilometers en hebben de grootste huizen om te verwarmen? Terwijl ook juist de rijkste huishoudens de middelen hebben om zonnepanelen te installeren, warmtepompen aan te schaffen of een elektrische auto te kopen.

Terwijl het wel kan hè, compensatie van hoge energiekosten voor de laagste inkomens zonder dat de rijken daar onevenredig van meeprofiteren. Kijk maar naar Oostenrijk, dat verlaagt de kosten van de gasrekening voor de eerste 80 procent van het normale verbruik. Dat kan natuurlijk nog beter, door alleen de kosten te verminderen van 80 procent van de hoeveelheid gas dat een modaal huishouden wonend in een slecht geïsoleerd huis normaal gesproken verbruikt. Dat is zo’n 1200 kubieke meter per jaar, dus 80 procent daarvan is 960 kuub.

Kortom, compensatie van hoge energieprijzen moet aan twee randvoorwaarden voldoen omdat we meerdere problemen tegelijk hebben, onder andere ook de klimaatverandering en toenemende ongelijkheid. Ten eerste moet daling van de CO2-uitstoot gestimuleerd worden via een prikkel tot bezuiniging bij grootverbruikers. Ten tweede moeten vooral de laagste en middeninkomens, en bij bedrijven het mkb, profiteren van compensatiemaatregelen en niet de hoogste inkomens en grote energie-slurpende bedrijven.