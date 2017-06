We zullen voorlopig rekening moeten houden met aanslagen

De kans slachtoffer te worden van een aanslag is statistisch gezien niet groot, maar toch zal bij menigeen de angst daarvoor door het hoofd spelen bij de vakantiekeuze, het boeken van een vliegreis, een bezoek aan een concert of manifestatie waar veel mensen op afkomen of iets banaals als gebruikmaken van het openbaar vervoer.

Die angst werd zaterdag manifest bij de duizenden supporters van Juventus die op het centrale plein in Turijn naar de Champions League-finale tegen Real Madrid in paniek raakten, met meer dan duizend gewonden tot gevolg. Of in het Duitse Neurenberg waar de eerste dag van een popfestival werd stilgelegd vanwege een verhoogd risico op een aanslag.

In dit opzicht heeft de radicaal-islamitische terreur - IS en Al-Qaida claimen vele aanslagen - ondanks alle oproepen ons niet door angst te laten leiden, toch effect. Het islamitisch terrorisme is eropuit chaos en angst te creëren.

Motieven

De Britse premier May kondigde zondag nieuwe maatregelen aan om terreur diepgaander te bestrijden en aanslagen te voorkomen. Dit komt boven op alle eerdere maatregelen die daar en in de rest van Europa zijn genomen. Daaraan valt helaas niet te ontkomen, zolang de democratische rechtsorde maar gehandhaafd blijft.

De bestrijding van het islamitisch terrorisme is een zaak van lange adem

Tegelijkertijd is het van cruciaal belang de achtergronden en motieven van de aanslagplegers te onderzoeken. Dit kan door in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van minderheidsgroepen, sociaal werkers, wijkagenten en niet in de laatste plaats ouders en jongeren zelf die dreigen te radicaliseren. Met alleen maar repressie speel je terreurorganisaties in de kaart en voed je de gedachte van uitsluiting, die toch al gevoeld wordt binnen migrantengroepen.

In het Midden-Oosten lijkt IS zijn einde te naderen, maar dat betekent niet dat de voedingsbodem voor islamitische terreur zal verdwijnen. Ook de sponsors van terreur moeten worden aangepakt. In dit verband is het een lichtpunt dat een land als Qatar door andere islamitische landen in de ban wordt gedaan, maar wel met de kanttekening dat ze zelf ook in eigen land orde op zaken moeten stellen.

De bestrijding van het islamitisch terrorisme zal over een breed front moeten gebeuren en is een zaak van lange adem. Helaas zullen we daardoor rekening moeten blijven houden met aanslagen.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.