We zoeken komend jaar de lezers op

Kerst is een feest van vrede, hoop, licht in donkere winterdagen en familiaire gezelligheid, maar voor de redactie was het gisteren buffelen om de krant op tijd bij de drukkerij te krijgen, terwijl de deadline 1,5 uur naar voren was geschoven. Dit vanwege de oplages en omvang van de kranten die bij de Persgroep worden gedrukt.

Een deadline die verschuift is altijd weer een uitdaging voor een redactie die dagelijks alle mogelijkheden uit uren en minuten perst, dus nu nog meer moest doen in minder tijd. Toen de krant op tijd was 'gezakt' - een oude uitdrukking toen de drukpersen nog in de kelders van de Amsterdamse Wibautstraat stonden - maakte zich een zekere opluchting van ons meester.

Gedicht Bijzonder was dat Freek de Jonge inging op ons verzoek voor de Kerstdagen een gedicht te maken, dat we op de voorpagina van deze krant konden zetten. Een prachtig gedicht dat een nieuwe vorm zoekt voor Het Verhaal, zoals het al eeuwen wordt verteld maar minder wordt ervaren. Vorig jaar schreef theoloog Huub Oosterhuis een speciaal gedicht voor de kerstkrant en daar reageerden veel lezers positief op. Ondanks de stress van de conferences die hij deze week hield in DeLaMar Theater in Amsterdam door, maakte Freek de Jonge tijd vrij voor dit gedicht. Trouw is een krant met een zeker optimisme en een hang naar idealen, zonder blind te zijn voor de werkelijkheid van alle dag Zoals de cabaretier een nieuwe invulling zoekt voor verhalen die ons van oudsher kunnen inspireren, zoekt de krant naar het hertalen van oude waarden. In het klassieke christelijke begrip rentmeesterschap zien wij het belang van een duurzamere wereld. Een kerkpagina hebben we niet meer, wel schrijven we veel over religie en filosofie, waarbij we ruim baan bieden aan verhalen over persoonlijke religiositeit en levensopvattingen. Mede door de individualisering en secularisatie, het weglekken van het bindend verband van kerk en ideologie in ons leven, is er onzekerheid de samenleving binnengeslopen. Wie zijn wij en hoe moeten we ons tot elkaar verhouden? Wij willen die vragen stellen en zoeken naar antwoorden.