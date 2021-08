De regering moet een safe haven creëren voor de Afghanen die de moed hebben gehad om ons te helpen bij de strijd tegen de Taliban, schrijft Peter Hengeveld, oud-defensieattaché in Afghanistan.

Twee jaar heb ik als defensieattaché mogen werken in Afghanistan. Tijdens deze periode heb ik mogen ervaren hoe moeilijk het is om deze missie succesvol af te ronden.

Wij, de Navo-bondgenoten, hebben met veel militair tromgeroffel aangegeven dat we het land zouden ontdoen van zijn terroristische elementen. We zouden regelen dat er een veilig Afghanistan zou ontstaan. We hebben gebruikgemaakt van de goede trouw van de Afghaanse burgers om hen in te zetten voor onze missie. Deze mensen vertrouwden ons en gingen voor ons aan het werk met de hoop op een betere toekomst, wetende dat wanneer de Taliban zouden terugkeren ze gedood zouden worden. En de Taliban zijn weer terug en hebben meer dan 60 procent van het land in handen.

We zijn nu twintig jaar verder en hebben niets bereikt in Afghanistan, ten koste van veel mensenlevens. En nu volgen we het beleid van de Amerikaanse president Joe Biden om Afghanistan te verlaten.

Het leger dat we moesten opleiden, is niet verder gekomen dan een massa van ongeveer 200.000 man. Een leger dat niet is opgeleid om een counter insurgency-oorlog te voeren tegen een terreureenheid als de Taliban.

Dit leger is verlamd door incompetentie en corruptie en we zijn in die twintig jaar niet in staat geweest om dit te veranderen. Het heeft in de periode dat de Navo- troepen aanwezig waren nooit zelfstandig successen geboekt tegen de Taliban, die zichzelf iedere vorm van terreur eigen hebben gemaakt. Je hoeft geen Afghanistankenner te zijn om te voorspellen wat daarom het lot zal zijn voor al die mensen die voor de Navo-partners hebben gewerkt.

Nu we al maanden weten dat de Navo- troepen zich terugtrekken, heeft Nederland nog steeds geen plan voor zijn Afghaanse partners. We laten ze min of meer aan hun lot over zoals we indertijd ook de mannen van Srebrenica aan hun lot overlieten.

Verbergen achter bureaucratie

Ik roep de Nederlandse regering op om haar verantwoordelijkheid te nemen. Creëer een safe haven in de omgeving van Afghanistan en haal daar de mensen naartoe die ons hebben gesteund tijdens de missie en ga vervolgens daar bepalen wie er daadwerkelijk door kunnen naar Nederland.

Het is laat, misschien te laat, maar toon tenminste de politieke en militaire moed om deze mensen te redden. En verberg u, als regering, niet achter bureaucratische procedures.

Het zou een schande zijn als we over een paar jaar tot de conclusie moeten komen dat we van Srebrenica niets hebben geleerd.

Lees ook:

Juist nu mag Nederland de Afghanen niet in de steek laten

De troepen zijn vertrokken, wat kan Nederland nog voor Afghanistan doen? Veel, meent Jorrit Kamminga, associate fellow bij Instituut Clingendael, zoals het vredesproces en levens redden.