We zijn in wraakzuchtige voyeurs veranderd door de coronamaatregelen

Er zijn dagen waarop het onbehagen je bij de keel grijpt en uiteindelijk in een gevoel van misselijkheid verandert. Gisteren was zo’n dag en het begon vroeg. Om 6.30 uur om precies te zijn toen de NOS haar eerste tv-journaal de lucht instuurde. “Er zijn nieuwe foto’s opgedoken van het huwelijk van minister Grapperhaus waar de coronaregels worden geschonden”, opent de dienstdoende nieuwslezer. Drie kiekjes in totaal die de beste man als evenveel jachttrofeeën de kijker in de maag splitste.

Hoe pijnlijk want je ziet allereerst anonieme gasten bij een receptie waarbij de nieuwslezer onverbiddelijk oordeelt ‘te dicht op elkaar’. Dan de minister zelf naast een oudere vrouw die een hand op zijn schouder legt. De nieuwslezer: “Hier omarmt de minister zijn schoonmoeder (!)”. Volgde een derde foto waarbij ‘iemand zijn hand op de schouder (!) van Grapperhaus legt’. Die iemand meen ik te herkennen maar ik zal zijn naam niet prijsgeven zodat ik niet als aangever kan worden aangemerkt.

De foto’s van minister, schoonmoeder en ‘iemand’, afkomstig van een fotograaf van de roddelpers, zullen tot 14 uur de opening van elk NOS-journaal blijven sieren. Dit is dan de wereld waarin we zijn beland. Een universum waarin coronamaatregelen ons in wraakzuchtige voyeurs hebben veranderd. Waarin een schoonmoeder omarmen tijdens een huwelijk de staatstelevisie in een bende klikspanen kan veranderen. Eerder al had RTL4 tot in Griekenland een diepgaand journalistiek onderzoek uitgevoerd om de identiteit van een restauranthouder te achterhalen. De man stond binnen de anderhalvemeterzone naast het koninklijke paar te grijnzen. RTL4 kon vervolgens met zijn eigen trofee pronken: koninklijke excuses in formele taal.

Wil ik leven in een arbitraire wereld met politiestaatallures?

Zie in mijn onbehagen overigens geen slaafse verdediging van de bewindsman in kwestie. De man is zelf een steunpilaar en luidruchtige uitvoerder van de viruskrankzinnigheid die ons sinds maart wordt opgedrongen. Op 23 maart stigmatiseerde hij tijdens een persconferentie mensen ‘die veel te dicht op elkaar’ vertoeven.

Grapperhaus: “Ik zeg het keihard: dat is een slordige, laconieke en daarmee asociale manier van omgaan met maatregelen. Het kost levens.” Maar wil ik leven in een arbitraire wereld met politiestaatallures waar leerling-tovenaars hun oekazes al naargelang de windrichting uitvaardigen, maar zonder ze zelf te volgen? Die 150 mensen die vorige week in Amsterdam een boete kregen omdat ze geen mondkapjes droegen, hadden beter nog een paar dagen thuis moeten blijven: sinds 1 september kun je weer overal in de Amsterdamse en Rotterdamse buitenlucht gratis en onbedekt glimlachen. En wanneer komen de verontschuldigingen overal in Europa voor het verbouwen van de economie met de sloophamer?

Mijn laatste cijfers dan: er waren tot 16 uur gisteren 7.809.120.503 mensen op aarde. De coronadoden wereldwijd zijn de 850.000 nu gepasseerd op een totaal van 39 miljoen overledenen dit jaar. Ah, en de coronadoden staan gelijk aan tweeënhalve dag geboortes wereldwijd.

