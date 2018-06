We zijn het aan Libië verschuldigd om de mensenhandel te vervolgen

Donderdag 7 juni schreef de VN-Veiligheidsraad geschiedenis: op initiatief van Nederland legde de raad - voor het eerst - individuele mensenhandelaren sancties op voor hun rol in de mensonterende slavenhandel in Libië.

Beelden van deze handel leidden in november 2017 tot wereldwijde ontzetting. Een CNN -reportage toonde toen hoe in een opslagruimte bij Tripoli mensen als levende handelswaar werden geveild. Het waren scènes die herinnerden aan een ver en duister verleden. De wereld zag dat Libië het centrum was geworden van een kwaadaardige industrie die in een klimaat van wetteloosheid en chaos ongestoord gebruik maakte van de infrastructuur: gevangenissen, schepen en hele havens.

Mensenrechten Het was overduidelijk. Deze mensenhandel vormt niet alleen een ernstige bedreiging voor de menselijke waardigheid, maar ook voor de veiligheid en stabiliteit in Libië en de regio, en zelfs daarbuiten - tot in Europa aan toe. Dat daartegen actie moest worden ondernomen, stond voor Nederland buiten kijf. Het past bij onze rol als tijdelijk lid van de Veiligheidsraad en voorvechter voor mensenrechten. Het past ook bij onze nauwe betrokkenheid bij het prille vredesproces in het door oorlog geteisterde land. Bovendien past het in de traditie van betrokkenheid die 70 jaar geleden begon, toen onze landgenoot Adriaan Pelt als hoge commissaris voor de Verenigde Naties Libië hielp met het opstellen van zijn eerste grondwet. Zeven maanden geleden waagden journalisten en men­sen­rech­ten­ac­ti­vis­ten hun leven We gingen niet over één nacht ijs. Maanden van gedegen onderzoek leverde solide bewijs op tegen zes van de zwaarste criminelen. Op basis daarvan kon een internationale coalitie worden gesmeed, die het mogelijk maakte dat de Veiligheidsraad - voor het eerst in de geschiedenis - maatregelen trof tegen individuele mensenhandelaren. Dat is geen geringe stap. Hierdoor kunnen de leiders van de criminele netwerken niet langer internationaal reizen. Ze hebben geen toegang meer tot hun wereldwijde tegoeden. De schaduwwereld van waaruit zij opereren wordt blootgelegd, hun bewegingsvrijheid beknot. Het is een belangrijke, concrete stap in de strijd tegen hun cynisch businessmodel. En een boodschap aan alle mensenhandelaren, waar ook ter wereld: we weten wie je bent en doen er alles aan om je handel te verstoren.

Slot en grendel Deze sancties staan niet op zichzelf. Ze maken deel uit van de internationale inspanning om vrede en stabiliteit te brengen in Libië. Er moet daarvoor nog veel werk worden verzet. De leiders van de netwerken horen achter slot en grendel. Ik ben ervan overtuigd dat we ook dat met geduld en volharding uiteindelijk voor elkaar zullen krijgen. De aanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzoekt momenteel of het de bevoegdheid heeft om hun misdrijven te vervolgen. Diverse Europese landen, waaronder Nederland, kijken ook naar manieren om ze vervolgd te krijgen. Libië zelf heeft al talloze arrestatiebevelen uitgevaardigd. Zeven maanden geleden waagden journalisten en mensenrechtenactivisten hun leven en brachten de gruwelijke misdaden tegen migranten in Libië aan het licht. De sancties van nu zijn een waardevolle stap voorwaarts. Samen moeten we nu de volgende stappen zetten. Nederland zal daarbij, geheel in de traditie van onze landgenoot Adriaan Pelt, zijn bijdrage blijven leveren. We rekenen op onze partners. We zijn het verschuldigd aan de slachtoffers, en aan het hele Libische volk.

