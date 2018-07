We zijn hartstikke goed in niet meedoen aan het WK

Ik wist niet dat het zo weldadig kon zijn. Een soort zen haast. Je komt geheel en al tot jezelf, de kern, want er is niets anders. Geen haast om op tijd thuis te zijn en je te verbijten in de file, geen afspraken afzeggen omdat je echt niet kán. Soms even wandelen door zonnige lanen, langs tuinen waarin mensen fluitend grasmaaien, of bedenken wat je vanavond eens zult doen, naar de film misschien of een barbecue, of gewoon thuisblijven, ook gezellig.

Oh, ik kijk heus wel zo nu en dan, als het zo uitkomt, maar zonder dat monomane, dat geobsedeerde, dat gevoel dat er iets van jezelf op het spel staat. Of dat het de komende tijd met de economie neerwaarts zal gaan, zoals in Duitsland, of dat de brexit wellicht harder zal worden, zoals in Engeland, of gewoon dat je toch echt wel wat voorstelt in de wereld, zoals in België. Kan mij het schelen, Kroatië of Engeland...

We waren er al op voorbereid, op het gevoel, al maanden wisten we dat het zou komen maar nu het er ook in de praktijk is, en voor mijn gevoel is het een blauw gevoel, een gevoel van open lucht, niet dat benauwde en benauwende oranje, nu weet je alsnog niet wat je overkomt.