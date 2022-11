We zien de wereld en democratie wankelen, niets is meer vanzelfsprekend

De Amerikaanse midtermverkiezingen, de doorgaande oorlog in Oekraïne, de Chinese escapades van bondskanselier Scholz, het WK in Qatar, de klimaattop in Sharm-el-Sheikh: achter elk van deze nieuwsitems zien we de wereld wankelen. Het schuift. Niets is meer vanzelfsprekend. ‘De tijd hangt uit zijn voegen’, zoals Hamlet zegt.

Democratie als een systeem van verdelende rechtvaardigheid en door de bevolking gedragen besluiten, is niet zo sterk als we dachten. Autocraten en anti-democraten winnen aan macht en invloed. De Verenigde Staten waren vanaf de oprichting in de achttiende eeuw een lichtend voorbeeld van het toen nieuwe systeem. Hun democratie vertoonde gebreken (slavernij, segregatie en racisme) maar schoot toch het Europese continent tweemaal te hulp om chaos, dictatuur en genocide weg te vagen.

Kijk nu naar de VS. Nog steeds machtig, nog steeds rijk, maar dieper gespleten dan ooit en met een angstaanjagend gebrek aan tolerantie. En kijk naar Europa, in schijn verenigd in de Unie, maar in wezen verdeeld, en op zoek naar een niet bestaand midden dat de boel bij elkaar houdt.

Hoe houd je het principe van democratie levend en aantrekkelijk? Door democratisch te zijn. Klinkt logisch. Maar kent grenzen. Hoe houd je het vol tegenover een groeiende groep mensen die geloof hechten aan aantoonbaar absurde theorieën en die elk redelijk gesprek uit de weg gaan? Wat doe je als ze de meerderheid veroveren en als het ondemocratische recht van de sterkste het voor het zeggen krijgt?

Graaf ik me in m’n eigen schuttersputje?

Verzoen ik me dan als democraat met de aanwezigheid van een abjecte mening, of graaf ik me in in mijn eigen schuttersputje en zet ik de confrontatie voort? Koppen tegen elkaar tot de dood erop volgt.

Ik kom daar niet uit. Ik ben bang dat ik me moet voegen naar de veranderingen in de samenleving. Dat ik de Gideons en de Pepijnen en de QAnon-aanhangers niet meer kan ontwijken. Dat ze hun plaats opeisen en de rechtsorde vernielen. Het gevoel dat de boel uit de hand loopt, begint te groeien. Iemand zal op een gegeven moment om zich heen kijken en zien dat alles anders is dan men dacht dat het zou worden.

Soms krijg je dat effect al, wanneer je beelden van een aantal decennia geleden terugziet. Ik zag een verslag van zes minuten van een debat tussen de politieke kopstukken Den Uyl en Wiegel uit 1972. Beiden gemoedelijk aan weerszijden van een moderator achter een tafel een zaal toesprekend. Den Uyl rookte zijn sigaartje, at een handje pinda’s, de moderator stak een sigaret op, Wiegel sarde en jende en beiden speelden het spel met een zekere vergenoegdheid.

Geen woordvoerder te bekennen, geen spindoctor in de buurt, geen wederzijdse lijst met gespreksvoorwaarden. Ze debatteerden met ernst en inzet, maar ook open en zonder vrees. En het partijdige publiek waardeerde de voorstelling, soms luidkeels boe-roepend, maar altijd sportief. Het debat ging ergens over, ideeën concurreerden met elkaar, er kon water bij de wijn, er werd gewonnen en er werd verloren. Het was spannend.

Wie nu kijkt naar vrijwel alle politieke leiders ziet doffe marionetten. De zetstukken spreken bijna mechanisch, in de wollige taal van communicatieadviseurs. Ze spreken maar zeggen niets. Zie Hoekstra staan op het CDA-congres. Wie door deze man wordt geïnspireerd, wie het hart sneller voelt kloppen (en niet van ergernis), wie denkt dat Nederland meer van dergelijke politici nodig heeft, die slaat een soort euthanasietraject in.

Ik begrijp de besluiteloosheid en nietszeggendheid wel enigszins. Vrijwel alle politici worden uitgescholden, openlijk bedreigd en permanent gewantrouwd. Bijna niemand wil nog de politiek in, zelfs niet voor het geld. Wie dat nog wel wil houdt het liefst het hoofd een beetje laag. Maaiveldidee.

Zo zie je frisse jonge talenten binnen de kortste keren verwelken en verdorren. Elk snippertje charisma is verdampt. Het parlement is een saaie tuin met hier en daar giftig onkruid dat nodig gewied moet worden.